Vasárnapig báloztak a kőröshegyi falunapon

– Nagyon jó volt a hangulat, a nap folyamán csaknem 1500-an keresték fel a rendezvényt – mondta vasárnap Poór Gyula. – A falunapon díszvendégként részt vett erdélyi testvértelepülésünk, Sóvárad küldöttsége, Zsigmond Pál polgármester ünnepélyesen átadta a településük zászlaját Kőröshegynek valamint egy kopjafát adományozott a 35 éves együttműködésünk évfordulója alkalmából. Másik testvértelepülésünk, Maglód polgármestere és alpolgármestere is részt vett az ünnepségen.

A rendezvényen kitüntetéseket is átadtak, díszpolgár címet kapott posztumusz Gróf Tamás. Ezután a 2024-ben és 2025-ben született hét kisgyermeket, illetve szüleiket, nagyszüleiket köszöntötték. A főzőversenyen kilenc csapat indult, babgulyás, székelykáposzta és pacal is rotyogott a kondérokban, kulturális és gyermek programok színesítették falunapot, ami vasárnap hajnalig tartó bállal zárult.