Vasárnapig báloztak a kőröshegyi falunapon

Címkék#rendezvény#Poór Gyula#polgármester

Falunapot tartottak szombaton Kőröshegyen, ahol Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, Szajcz Adrián, a vármegyei közgyűlés alelnöke és Poór Gyula polgármester köszöntötte a vendégeket.

Harsányi Miklós

– Nagyon jó volt a hangulat, a nap folyamán  csaknem 1500-an keresték fel a rendezvényt – mondta vasárnap Poór Gyula. – A falunapon díszvendégként részt vett erdélyi testvértelepülésünk, Sóvárad küldöttsége, Zsigmond Pál polgármester  ünnepélyesen átadta a településük zászlaját Kőröshegynek valamint egy kopjafát adományozott a 35 éves együttműködésünk évfordulója alkalmából. Másik testvértelepülésünk,  Maglód polgármestere és alpolgármestere is részt vett az ünnepségen.

A rendezvényen kitüntetéseket is átadtak,  díszpolgár címet kapott posztumusz Gróf Tamás. Ezután a 2024-ben és 2025-ben született hét kisgyermeket, illetve szüleiket, nagyszüleiket köszöntötték.  A főzőversenyen kilenc csapat indult, babgulyás, székelykáposzta és pacal is rotyogott a kondérokban, kulturális és gyermek programok színesítették falunapot, ami vasárnap hajnalig tartó bállal zárult. 

 

