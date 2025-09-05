Vége a pancsolásnak, lezárták a külső medencéket a dunántúli fürdőben

Pénteken 13 órától nem elérhetőek a barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ külső medencéi. A fürdő közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, a hiba okát még vizsgálják. Az üzemzavar a kültéri úszó, élmény, a termál és a gyermekmedencét érinti, a fedett medencék és a wellness részleg továbbra is a vendégek rendelkezésére áll.