Vége a pancsolásnak, lezárták a külső medencéket a dunántúli fürdőben

Vége a pancsolásnak, lezárták a külső medencéket a dunántúli fürdőben

Üzemzavar a barcsi gyógyfürdő kültéri medencéiben

Forrás: Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ közösségi oldal

Pénteken 13 órától nem elérhetőek a barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ külső medencéi. A fürdő közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, a hiba okát még vizsgálják. Az üzemzavar a kültéri úszó, élmény, a termál és a gyermekmedencét érinti, a fedett medencék és a wellness részleg továbbra is a vendégek rendelkezésére áll. 

 

