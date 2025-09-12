Egy csepp figyelem – egy élet ajándék

A véradás első lépése az adatfelvétel, a véradó hitelt érdemlő azonosítása, amelyhez szükség van a személyi igazolványra, a lakcímkártyára és a TAJ kártyára. Ezek hiányában sajnos nem kerülhet sor véradásra. A véradók azonosításának elengedhetetlen részét képezi a TAJ-szám, ezért az adatfelvételkor minden véradás előtt kötelező a TAJ-számot bemutatni.

A véradás nagyjából egy órát vesz igénybe

Fotó: MW

Kaposvár, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kvár (Szántó Imre u. 19.) szeptember 15. 10:00 - 12:00

Balatonfenyves, Balatonfenyves (Kölcsey u. 27) szeptember 15. 15:00 - 17:00

Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. u. 20-32) szeptember 16. 09:00 - 18:00

Nagyatád, Nagyatád (Széchenyi tér 7.) szeptember 16. 11:30 - 15:00

Barcs, Barcs Művelődési Ház (Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9.) szeptember 17. 10:00 - 17:30

Marcali, Marcali Civilek Háza (Orgona u. 2.) szeptember 17. 11:00 - 16:00

Kaposvár, Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti (Tallián Gy. u. 20-32) szeptember 19. 08:00 - 12:00

Kaposmérő, Kaposmérő Faluház (Rákóczi u. 41/a) szeptember 19. 13:00 - 16:00

A véradás alapelve, hogy csak egészséges ember adhat vért, védve ezzel a véradó és a vért kapó beteg egészségét is. Véradásra az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 65 esztendős és testsúlya eléri az 50 kilogrammot, a felső súlyhatár 140 kg (erről a kivizsgáló orvos dönt). Első véradók esetén a felső korhatár 60 év. A nők évente, azaz 365 napon belül maximum 4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért. Másik fontos kritérium pedig, hogy két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie, ugyanis ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.

A véradás menete

A véradás körülbelül 1 órát vesz igénybe. A véradás nem laboratóriumi vérmintavétel, nem kell éhgyomorral érkezni. Véradás előtt fogyasszon bőségesen folyadékot és táplálkozzon a megszokott módon, kerülve a zsíros ételeket.