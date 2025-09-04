4 órája
20 éve megcsodáltuk, ma még mindig az utakon kerülgetjük ezeket az autókat
Nagy durranás volt a 2006-os kaposvári autókiállítás: több tucat gépkocsimárka mutatkozott be, érdeklődők sokasága ismerkedett a látványos felhozatallal. A verda világ elbűvölte a látogatókat, habár a járműipar azóta rohamos tempóban fejlődött, ám sok vásárló képtelen volt lépést tartani a lendülettel, így sokan új autó helyett manapság is 20 év körüli járgányokkal gyűrik a kilométereket.
– Francia, dél-koreai, és japán modellek is sorakoztak a Fő utcán, az emberek ráérősen vették szemügyre a legfrissebb felhozatalt, s az apróságoknak gokart pályát építettek, az autók sokakat vonzottak – idézi fel a 2006-os felvétel az autókiállítás hangulatát.
Árelőny, extra ajánlat, márkakereskedés, forgalom
- Zászlóerdő, hatalmas céges logók, s ami a döntő, új gépkocsikkal telt meg a belváros – a körítésre nem lehetett panasz. Benzines és dízel verdák, piros, kék, sárga és a mai napig trendi ezüstre fényezett autók sorakoztak több száz méter hosszan, a családi modelleken kívül kisteherautók is színesítették a felhozatalt. A látogatóknak nem mindennapi látványban volt részük, a helyieken kívül a környékbeli településekről is sokan zarándokoltak a kiállításra, ahol nyilván nem csupán a lóerő-üzemanyag-fogyasztás-biztonsági felszerelés volt a központi téma.
- – Akció – olvasható öles felirat az egyik járművön, a vételár minden bizonnyal 2006-ban is kiemelt kérdésnek számított, akárcsak manapság. Árelőny: 150-500 ezer forint, tűnik fel az egyik modellen. Ennyi év távlatából már felettébb nehéz lenne kideríteni, hogy az extra ajánlat akkor mennyire dobta meg a márkakereskedés forgalmát. Az viszont nem titok: manapság ekkora árelőnyért épp egy jobb bringát lehet venni.
Autókrossz 1991-ben Cserénfán – retróFotók: Lang Róbert
A mai napig járnak az utakon
Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke csütörtökön azt mondta: 2006 óta rengeteget változott a járműipar, ám sokan még mindig 20 év körüli autókat hajtanak.
– Ez alapvetően anyagi okokra vezethető vissza – jegyezte meg. –Mindenesetre felemelő érzés volt akkor egy ilyen kiállítás, népünnepélynek számított, sokan kilátogattak.
Az elnök szerint az idő múlását jelzi, hogy azóta nem csak újabb modellek jelentek meg, hanem a korabeli somogyi márkakereskedés hálózat is átalakult.
Autókiállítás 2006-ban Kaposváron – RetróFotók: Lang Róbert