20 éve megcsodáltuk, ma még mindig az utakon kerülgetjük ezeket az autókat

A mai napig járnak az utakon

Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke csütörtökön azt mondta: 2006 óta rengeteget változott a járműipar, ám sokan még mindig 20 év körüli autókat hajtanak.

– Ez alapvetően anyagi okokra vezethető vissza – jegyezte meg. –Mindenesetre felemelő érzés volt akkor egy ilyen kiállítás, népünnepélynek számított, sokan kilátogattak.

Az elnök szerint az idő múlását jelzi, hogy azóta nem csak újabb modellek jelentek meg, hanem a korabeli somogyi márkakereskedés hálózat is átalakult.