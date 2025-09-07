szeptember 7., vasárnap

Vigyázó szemetek az égre vessétek!

Vérhold miatt borzonghatunk vasárnap este – innen láthatod a teljes holdfogyatkozást

Szeptember 7-én, vasárnap este különleges égi jelenségben gyönyörködhetünk: teljes holdfogyatkozás lesz látható Magyarországról is. A „vérholdként” emlegetett látvány ritkaságnak számít, legközelebb csak 2028. december 31-én figyelhetjük meg újra hazánkból.

Lugosi Laura

Bár a Hold a Föld árnyékába kerül, teljesen nem tűnik el a szemünk elől. A Nap fénye ugyanis a Föld légkörén áthaladva részben megtörik és beszűrődik az árnyékba. A rövidebb hullámhosszú kék és ibolya fény szétszóródik, míg a hosszabb hullámhosszú vöröses árnyalat eljut a Hold felszínéig. Ezért tűnhet a Hold narancsos-vöröses színűnek – innen ered a „vérhold” elnevezés.

A vérhold.
Így néz ki a vérhold
Forrás: MW

Mikor és hogyan láthatjuk a vérholdat?

A fogyatkozás első szakasza 18:27-kor kezdődik, amikor a Hold elkezd belépni a Föld árnyékába. Magyarországról azonban csak a részleges szakasz végét figyelhetjük meg, hiszen a Hold ekkor még a látóhatár alatt van. Kaposvár környékén 19:12-kor kel fel a Hold, az ország keleti részén néhány perccel korábban.
A teljesség 19:30-kor veszi kezdetét, és egészen 20:52-ig tart. Ez idő alatt a Hold teljesen a Föld árnyékában lesz, és különleges színekben – narancstól a mélyvörösig – pompázhat. A csillagászok szerint azonban nem garantált, hogy látványosan vörös lesz, a Hold árnyalata a sötétbarnától a szürkésig is változhat.
A teljes szakasz után a Hold lassan újra fényesedni kezd, és 21 óra körül vékony sarlóként bukkan elő, miközben a csillagos égbolt is látványosan kitárul előttünk. 

Hol érdemes figyelni?

– Amennyiben derült lesz az égbolt, igazából bárhonnan meg lehet figyelni a holdfogyatkozást, ahonnan rálátni a keleti–délkeleti égboltra, akár Kaposváron belül is lehet találni ilyen helyszíneket. Ne legyen domb, épületek a keleti irányban. A jelenség a szürkületi időszakban zajlik, így nem kell elmenni a városból, településektől, hiszen még szürke lesz az égbolt. 20:52-kor ér véget a teljesség, így 21 óra környékén már egy keskeny kis holdsarlót láthatunk, és ha türelmesek vagyunk, egy óra alatt láthatjuk, hogy a Hold visszakerül az égre, újra láthatjuk a teliholdat – mondta el számunkra Mosoni László csillagász.
Hozzátette: távcső nélkül is megfigyelhető, de távcsővel részletesebben látjuk, közelebb hozza a látképet. Bármilyen távcső megfelel erre. Ha már kint vagyunk az éjszakai égbolt alatt, érdemes a távcsővel körülnézni, rengeteg érdekes csillagalakzatot pillanthatunk meg. Ha valaki nagyon sokáig fent marad, 22:30 körül már a Fiastyúkot is meg tudja figyelni.

Aki lemarad, annak több mint három évet kell várnia a következő ilyen élményre.

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
