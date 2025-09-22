Jól szerepeltek az országos versenyen a somogyi fiatalok

Somogyi csapatok is indultak az 53. Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjében. A Vöröskereszt szervezte a versenyt, melyen egy általános iskolás balatonlellei és egy középiskolás, valamint egy felnőtt táncsicsos csapat képviselte a vármegyét.

A somogyi csapat a versenyen. Fotó: Facebook

Szép eredménnyel zárták a versenyt

A Magyar Vöröskereszt Somogy Vármegyei Szervezetének közösségi média oldalán található bejegyzésben értesültünk az elért eredményekről.

– Gyermek kategóriában 5., ifjúsági és felnőtt kategóriában 8. helyen végeztek a somogyi csapatok az 53. Országos Elsősegélnyújtó Verseny győri országos fináléjában! Gratulálunk a balatonlellei és táncsicsos csapattagoknak és a felkészítőknek, megköszönve a belefektetett energiát, időt és tudást – írták a Facebookon közzétett bejegyzésben.

1971 óta rendezik meg a versenyt

Az Országos Elsősegélynyújtó Verseny (OEV) a Magyar Vöröskereszt hagyományosan felépített, többfordulós versenye, melyet immár 1971 óta rendeznek meg évente. A verseny célja, hogy fiatalokat és felnőtteket egyaránt ösztönözzön arra, hogy elsősegélynyújtási ismereteiket ne csak elméleti szinten tanulják meg, hanem gyakorlatban is kipróbálják. A megmérettetés három korcsoportban folyik, van gyermek, ifjúsági és felnőtt kategória. A résztvevők közösségi vagy iskolai csapatokban mérik össze tudásukat. A verseny lebonyolítása területi, megyei és országos fordulókból áll, azzal, hogy a döntő minden évben egy megyeszékhely ad otthont, és ott különösen élethű szituációkban kell helyt állniuk a versenyzőknek.

A verseny gyakorlati része során a csapatok egy körpályán dolgoznak, amelyen 20 állomás található. Itt különféle elsősegély‐helyzeteket imitálnak, mint például baleseteket, sérüléses és vészhelyzeti szituációkat kell gyorsan és helyesen kezelniük. Emellett az elméleti tudás is számít, hiszen felkészültségüket elméleti kérdésekkel is tesztelik.

Idén a verseny döntőjét Győr városa rendezte meg, melyen 300 versenyző vett részt – azok, akik sikeresen küzdöttek át területi és megyei fordulókon.