1 órája
Kiderült a Balatonon, hogy kik a legjobb vízirendőrök az országban
A Balaton adott otthont a XXII. Országos Vízirendészeti Járőrversenynek az elmúlt napokban. Az ország legjobbjai a és a vándorserleg nyertese, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság párosa lett.
Somogy kincse, a Balaton adott otthont szeptember 23–25. között a XXII. Országos Vízirendészeti Járőrversenynek, amelyet idén a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendezett meg. A vándorversenyként számon tartott esemény fő helyszíne a balatonföldvári Galamb-sziget és környéke volt.
A rangos szakmai megmérettetésen 14 csapat járőrpárosa vett részt, akik elméleti és gyakorlati feladatokban bizonyíthatták tudásukat. Az első napon a résztvevők szakmai felkészültségét felmérő tesztlap kitöltése adott számot tudásukról. A második napon a gyakorlati kihívásoké volt a főszerep: a Balaton hullámain a párosoknak motoros kisgéphajóval kellett különféle manővereket végrehajtaniuk, köztük vízbe esett személy kimentését, szlalomozást és bójakerülést. Délután pedig az evezős versenyszám következett, amely szintén próbára tette a rendőrök fizikai állóképességét és csapatmunkáját.
A verseny eredményei
A kétnapos esemény végén a legjobbak a következő eredményekkel zártak:
I. helyezett és a vándorserleg nyertese: Békés VMRFK (Márk Róbert r. tzls., Medve István r. zls.)
II. helyezett: Tiszai VRK III. (Besenyei László r. zls., Berki László r. zls.)
III. helyezett: Dunai VRK I. (Papp Zsolt r. tzls., Losonczi Viktor r. tzls.)
Különdíjakban is részesültek a versenyzők
Legjobb elméleti tesztlap kitöltője: Besenyei László r. zls.
Legjobb kisgéphajós páros: Dunai VRK I. (Papp Zsolt r. tzls., Losonczi Viktor r. tzls.)
Legjobb evezős páros: Csongrád-Csanád VMRFK (Nagy Róbert r. tőrm., Kálmán Csaba c. r. tzls.)
Szervezői különdíj: a versenyen kívül induló Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság III. csapata (Száraz Tamás r. ftőrm., Stefán Bálint r. tőrm.)
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság köszönetet mondott minden résztvevőnek és szervezőnek a sikeres lebonyolításért, a csapatoknak pedig további eredményes munkát kívánt.