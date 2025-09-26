szeptember 26., péntek

1 órája

Kiderült a Balatonon, hogy kik a legjobb vízirendőrök az országban

Címkék#otthon#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Balaton#XXII Országos Vízirendészeti Járőrversenynek

A Balaton adott otthont a XXII. Országos Vízirendészeti Járőrversenynek az elmúlt napokban. Az ország legjobbjai a és a vándorserleg nyertese, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság párosa lett.

Molnár Dániel

Somogy kincse, a Balaton adott otthont szeptember 23–25. között a XXII. Országos Vízirendészeti Járőrversenynek, amelyet idén a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendezett meg. A vándorversenyként számon tartott esemény fő helyszíne a balatonföldvári Galamb-sziget és környéke volt.

verseny egyik feladata közben a versnyzők
A verseny különböző feladatokból állt
Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rangos szakmai megmérettetésen 14 csapat járőrpárosa vett részt, akik elméleti és gyakorlati feladatokban bizonyíthatták tudásukat. Az első napon a résztvevők szakmai felkészültségét felmérő tesztlap kitöltése adott számot tudásukról. A második napon a gyakorlati kihívásoké volt a főszerep: a Balaton hullámain a párosoknak motoros kisgéphajóval kellett különféle manővereket végrehajtaniuk, köztük vízbe esett személy kimentését, szlalomozást és bójakerülést. Délután pedig az evezős versenyszám következett, amely szintén próbára tette a rendőrök fizikai állóképességét és csapatmunkáját.

 Szakmai felkészültségét felmérő tesztlap kitöltése. 
Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A verseny eredményei

A kétnapos esemény végén a legjobbak a következő eredményekkel zártak:

I. helyezett és a vándorserleg nyertese: Békés VMRFK (Márk Róbert r. tzls., Medve István r. zls.)

II. helyezett: Tiszai VRK III. (Besenyei László r. zls., Berki László r. zls.)

III. helyezett: Dunai VRK I. (Papp Zsolt r. tzls., Losonczi Viktor r. tzls.)

Különdíjakban is részesültek a versenyzők

Legjobb elméleti tesztlap kitöltője: Besenyei László r. zls.

Legjobb kisgéphajós páros: Dunai VRK I. (Papp Zsolt r. tzls., Losonczi Viktor r. tzls.)

Legjobb evezős páros: Csongrád-Csanád VMRFK (Nagy Róbert r. tőrm., Kálmán Csaba c. r. tzls.)

Szervezői különdíj: a versenyen kívül induló Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság III. csapata (Száraz Tamás r. ftőrm., Stefán Bálint r. tőrm.)

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság köszönetet mondott minden résztvevőnek és szervezőnek a sikeres lebonyolításért, a csapatoknak pedig további eredményes munkát kívánt.

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
