Alkoholmatek másnaposoknak: tudod, mikor vezethetsz egy bulis éjszaka után? Itt a táblázat
Alig állt a lábán, mattrészeg sofőrt állítottak meg hétvégén a rendőrök Siófokon. Aki ittas vezetés miatt lebukik, a szonda, a vérvétel, a súlyos bírság és a büntetőpontokon kívül hosszabb ideig nem ülhet volán mögé, így minden bizonnyal sokakat érdekelhet, hogy egy bulis éjszaka mikor szabad ismét vezetni.
A férfit azért állították meg, mert autójával kacsázva haladt előttük, szemmel láthatóan ittas volt és nem tudta uralni a járművét – ha egy ittas sofőr lebukik, előkerül az alkoholszonda és jöhet akár egy vérvétel is.
Balaton, járőrök, sofőr, igazoltatás: autóba kapaszkodott az illető
Az igazoltatáskor hamar kiderült, hogy nem a siófoki járőrök szeme káprázott: a 63 éves sofőr olyan ittas volt, hogy csak az autójába kapaszkodva tudott talpon maradni.
Vérvétel, alkoholszonda, vezetői engedély, alkoholmérgezés, véralkohol kalkulátor – súlyos meglepetés érheti a könnyelmű sofőröket
Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület (KE) Somogy Vármegyei Szervezetének elnöke kérdésünkre csütörtökön közölte: a sofőröknél az alkohol-fogyasztás rendkívül veszélyes, hiszen lassulnak a reflexek, ugyanakkor vezetés közben nő a bátorság, s így pillanatok bekövetkezhet a baleset. Ha az ellenőrzés során egy ittas vezető lebukik, akkor egyből előkerül az alkoholszonda, s ha a gépkocsivezető vitatja a szonda értékét, akkor vérvétel következik.
Rámutatott: ittas vezetés miatt ugrik a vezetői engedély, s lehetnek olyan esetek is, amikor a sofőr már annyit ivott, hogy szinte az alkoholmérgezés gyanúja is felmerülhet.
– Van olyan gépkocsivezető, aki arra büszke, hogy megivott öt korsó és úgy vezetett – mondta Tóth István. – A véralkohol kalkulátor segíthet, hogy a sofőr az elfogyasztott italmennyiség után mennyi idő múlva vezethet. Bár szerintem az a legjobb módszer, hogy senki ne igyon alkoholt vezetés előtt, és akkor nem kell méricskélni, számolgatni.
Razzia az utakon: pillanatok alatt lebuknak az ittas sofőrök
– Olvastam a siófoki esetet, elképesztőnek tartom, hogy egyesek ezt az egyszerű szabályt sem képesek betartani – mondta csütörtökön Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. – Magyarországon zéró tolerancia van, ezt azt jelenti, hogy egy csepp alkoholt sem fogyaszthatnak a járművezetők. Vannak azonban olyan személyek, akik még mindig jobban vonzódnak az alkoholhoz, mint a jogosítványukhoz.
Somogyvári János kifejtette: a rendőrök Somogyban is rendszeres ellenőrzéseket tartanak és szinte mindig megszondáztatják a sofőröket. Az ittas vezetés kortól függetlenül gondot okoz és veszélyt jelent, épp ezért van szükség a rendszeres közlekedésbiztonsági akciókra, ahol az ittas vezetőket kiszűrik a forgalomból.
Alkoholmatek másnaposoknak: alkoholszonda és vérvétel - tudod, mikor vezethetsz a bulis éjszaka után?
- A leggyakrabban fogyasztott italokra vonatkozó adatok a fentiek értelmében csak viszonylagosak, amik kizárólag egy egészséges májjal rendelkező 70-80 kilós felnőttre vonatkoznak:
- 2 dl 10%-os bor: 1 óra 40 perc
- 1 pohár (3 dl) 4%-os sör: 50 perc
- 1 korsó 4%-os sör: 1 óra 35 perc
- 1 feles 50 %-os tömény (pálinka): 2 óra
- A legjobb döntés az, ha aznap, mielőtt vezetni kell, egyáltalán nem iszunk alkoholt. Sőt, a rendőrség azt tanácsolja, hogy már a járművezetés napját megelőző este se poharazzunk. Érthető, hiszen a nulla százalék, az nulla százalék.
Európai országokban érvényes véralkoholszint határ, ami fölött büntetnek
- Albánia - 0,01%
- Andorra - 0,05%
- Ausztria - 0,05%
- Azerbajdzsán - zéró tolerancia
- Belgium - 0,05%
- Bosznia és Hercegovina - 0,03%
- Bulgária - 0,05%
- Ciprus - 0,05%
- Csehország - zéró tolerancia
- Dánia - 0,05%
- Egyesült Királyság - 0,08%
- Észtország - 0,02%
- Észak-Macedónia - 0,05%
- Fehéroroszország - 0,03%
- Finnország - 0,05%
- Franciaország - 0,05%
- Görögország - 0,05%
- Grúzia - 0,03%
- Hollandia - 0,05%
- Horvátország - 0,05%
- Magyarország - zéró tolerancia
- Németország - 0,05%
- Izland - 0,05%
- Írország - 0,05%
- Olaszország - 0,05%
- Örményország - 0,08%
- Kazahsztán - zéró tolerancia
- Lengyelország - 0,02%
- Lettország - 0,05%
- Liechtenstein - 0,05%
- Litvánia - 0,04%
- Luxemburg - 0,05%
- Málta - 0,08%
- Moldova - 0,03%
- Monaco - 0,02%
- Montenegró - 0,03%
- Norvégia - 0,02%
- Portugália -0,05%
- Románia - zéró tolerancia
- San Marino - 0,05%
- Skócia - 0,05%
- Spanyolország - 0,05%
- Svájc - 0,05%
- Svédország - 0,02%
- Szerbia - 0,03%
- Szlovákia - nulla tolerancia
- Szlovénia - 0,05%
- Ukrajna - 0,02%