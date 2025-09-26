Alkoholmatek másnaposoknak: tudod, mikor vezethetsz egy bulis éjszaka után? Itt a táblázat

A férfit azért állították meg, mert autójával kacsázva haladt előttük, szemmel láthatóan ittas volt és nem tudta uralni a járművét – ha egy ittas sofőr lebukik, előkerül az alkoholszonda és jöhet akár egy vérvétel is.

Ha egy ittas sofőr lebukik, előkerül az alkoholszonda és jöhet akár egy vérvétel is

Fotó: MW

Balaton, járőrök, sofőr, igazoltatás: autóba kapaszkodott az illető

Az igazoltatáskor hamar kiderült, hogy nem a siófoki járőrök szeme káprázott: a 63 éves sofőr olyan ittas volt, hogy csak az autójába kapaszkodva tudott talpon maradni.

Vérvétel, alkoholszonda, vezetői engedély, alkoholmérgezés, véralkohol kalkulátor – súlyos meglepetés érheti a könnyelmű sofőröket

Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület (KE) Somogy Vármegyei Szervezetének elnöke kérdésünkre csütörtökön közölte: a sofőröknél az alkohol-fogyasztás rendkívül veszélyes, hiszen lassulnak a reflexek, ugyanakkor vezetés közben nő a bátorság, s így pillanatok bekövetkezhet a baleset. Ha az ellenőrzés során egy ittas vezető lebukik, akkor egyből előkerül az alkoholszonda, s ha a gépkocsivezető vitatja a szonda értékét, akkor vérvétel következik.

Rámutatott: ittas vezetés miatt ugrik a vezetői engedély, s lehetnek olyan esetek is, amikor a sofőr már annyit ivott, hogy szinte az alkoholmérgezés gyanúja is felmerülhet.

– Van olyan gépkocsivezető, aki arra büszke, hogy megivott öt korsó és úgy vezetett – mondta Tóth István. – A véralkohol kalkulátor segíthet, hogy a sofőr az elfogyasztott italmennyiség után mennyi idő múlva vezethet. Bár szerintem az a legjobb módszer, hogy senki ne igyon alkoholt vezetés előtt, és akkor nem kell méricskélni, számolgatni.

Razzia az utakon: pillanatok alatt lebuknak az ittas sofőrök

– Olvastam a siófoki esetet, elképesztőnek tartom, hogy egyesek ezt az egyszerű szabályt sem képesek betartani – mondta csütörtökön Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. – Magyarországon zéró tolerancia van, ezt azt jelenti, hogy egy csepp alkoholt sem fogyaszthatnak a járművezetők. Vannak azonban olyan személyek, akik még mindig jobban vonzódnak az alkoholhoz, mint a jogosítványukhoz.

Somogyvári János kifejtette: a rendőrök Somogyban is rendszeres ellenőrzéseket tartanak és szinte mindig megszondáztatják a sofőröket. Az ittas vezetés kortól függetlenül gondot okoz és veszélyt jelent, épp ezért van szükség a rendszeres közlekedésbiztonsági akciókra, ahol az ittas vezetőket kiszűrik a forgalomból.