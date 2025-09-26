szeptember 26., péntek

Ittas vezetés

38 perce

Alkoholmatek másnaposoknak: tudod, mikor vezethetsz egy bulis éjszaka után? Itt a táblázat

Alig állt a lábán, mattrészeg sofőrt állítottak meg hétvégén a rendőrök Siófokon. Aki ittas vezetés miatt lebukik, a szonda, a vérvétel, a súlyos bírság és a büntetőpontokon kívül hosszabb ideig nem ülhet volán mögé, így minden bizonnyal sokakat érdekelhet, hogy egy bulis éjszaka mikor szabad ismét vezetni.

Harsányi Miklós

A férfit azért állították meg, mert autójával kacsázva haladt előttük, szemmel láthatóan ittas volt és nem tudta uralni a járművét – ha egy ittas sofőr lebukik, előkerül az alkoholszonda és jöhet akár egy vérvétel is. 

Ha egy ittas sofőr lebukik, előkerül az alkoholszonda és jöhet akár a vérvétel
 Ha egy ittas sofőr lebukik, előkerül az alkoholszonda és jöhet akár egy vérvétel is
Fotó: MW

Balaton, járőrök, sofőr, igazoltatás: autóba kapaszkodott az illető

Az igazoltatáskor hamar kiderült, hogy nem a siófoki járőrök szeme káprázott: a 63 éves sofőr olyan ittas volt, hogy csak az autójába kapaszkodva tudott talpon maradni. 

Vérvétel, alkoholszonda, vezetői engedély, alkoholmérgezés, véralkohol kalkulátor – súlyos meglepetés érheti a könnyelmű sofőröket

Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület (KE) Somogy Vármegyei Szervezetének elnöke kérdésünkre csütörtökön közölte: a sofőröknél az alkohol-fogyasztás rendkívül veszélyes, hiszen lassulnak a reflexek, ugyanakkor vezetés közben nő a bátorság, s így pillanatok bekövetkezhet a baleset. Ha az ellenőrzés során egy ittas vezető lebukik, akkor egyből előkerül az alkoholszonda, s ha a gépkocsivezető vitatja a szonda értékét, akkor vérvétel következik. 
Rámutatott: ittas vezetés miatt ugrik a vezetői engedély, s lehetnek olyan esetek is, amikor a sofőr már annyit ivott, hogy szinte az alkoholmérgezés gyanúja is felmerülhet. 
– Van olyan gépkocsivezető,  aki arra büszke, hogy megivott öt korsó és úgy vezetett  – mondta Tóth István. – A véralkohol kalkulátor segíthet, hogy a sofőr az elfogyasztott italmennyiség után mennyi idő múlva vezethet. Bár szerintem az a  legjobb módszer, hogy senki ne igyon alkoholt vezetés előtt, és akkor nem kell méricskélni, számolgatni.

Razzia az utakon: pillanatok alatt lebuknak az ittas sofőrök

– Olvastam a siófoki esetet, elképesztőnek tartom, hogy egyesek ezt az egyszerű szabályt  sem képesek betartani – mondta csütörtökön Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. – Magyarországon zéró tolerancia van, ezt azt jelenti, hogy egy csepp alkoholt sem fogyaszthatnak a járművezetők.  Vannak azonban  olyan személyek, akik még mindig jobban vonzódnak az alkoholhoz, mint a jogosítványukhoz. 
Somogyvári János kifejtette: a rendőrök Somogyban is rendszeres ellenőrzéseket tartanak és szinte mindig megszondáztatják a sofőröket. Az  ittas vezetés kortól függetlenül gondot okoz és veszélyt jelent, épp ezért van szükség a rendszeres közlekedésbiztonsági akciókra, ahol az ittas vezetőket kiszűrik a forgalomból. 

Alkoholmatek másnaposoknak: alkoholszonda és vérvétel - tudod, mikor vezethetsz a bulis éjszaka után?

  • A leggyakrabban fogyasztott italokra vonatkozó adatok a fentiek értelmében csak viszonylagosak, amik kizárólag egy egészséges májjal rendelkező 70-80 kilós felnőttre vonatkoznak: 
  • 2 dl 10%-os bor: 1 óra 40 perc
  • 1 pohár (3 dl) 4%-os sör: 50 perc
  • 1 korsó 4%-os sör: 1 óra 35 perc
  • 1 feles 50 %-os tömény (pálinka): 2 óra
  • A legjobb döntés az, ha aznap, mielőtt vezetni kell, egyáltalán nem iszunk alkoholt. Sőt, a rendőrség azt tanácsolja, hogy már a járművezetés napját megelőző este se poharazzunk. Érthető, hiszen a nulla százalék, az nulla százalék. 

Európai országokban érvényes véralkoholszint határ, ami fölött büntetnek

  • Albánia - 0,01%
  • Andorra - 0,05%
  • Ausztria - 0,05%
  • Azerbajdzsán - zéró tolerancia
  • Belgium - 0,05%
  • Bosznia és Hercegovina - 0,03%
  • Bulgária - 0,05%
  • Ciprus - 0,05%
  • Csehország - zéró tolerancia
  • Dánia - 0,05%
  • Egyesült Királyság - 0,08%
  • Észtország - 0,02%
  • Észak-Macedónia - 0,05%
  • Fehéroroszország - 0,03%
  • Finnország - 0,05%
  • Franciaország - 0,05%
  • Görögország - 0,05%
  • Grúzia - 0,03%
  • Hollandia - 0,05%
  • Horvátország - 0,05%
  • Magyarország - zéró tolerancia
  • Németország - 0,05%
  • Izland - 0,05%
  • Írország - 0,05%
  • Olaszország - 0,05%
  • Örményország - 0,08%
  • Kazahsztán - zéró tolerancia
  • Lengyelország - 0,02%
  • Lettország - 0,05%
  • Liechtenstein - 0,05%
  • Litvánia - 0,04%
  • Luxemburg - 0,05%
  • Málta - 0,08%
  • Moldova - 0,03%
  • Monaco - 0,02%
  • Montenegró - 0,03%
  • Norvégia - 0,02%
  • Portugália -0,05%
  • Románia - zéró tolerancia
  • San Marino - 0,05%
  • Skócia - 0,05%
  • Spanyolország - 0,05%
  • Svájc - 0,05%
  • Svédország - 0,02%
  • Szerbia - 0,03%
  • Szlovákia - nulla tolerancia
  • Szlovénia - 0,05%
  • Ukrajna - 0,02%

 

 

 

 

