Invázió

37 perce

Terjed az új, veszélyes kullancsfaj – szörnyű betegséget okozhat

Címkék#Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara#kullancs útvonal#Tóth István#Magyarország

Új kullancsfaj jelent meg Magyarországon. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy veszélyes kullancs betegségeket terjeszthet.

Harsányi Miklós

Egy új kullancsfaj, a Hyalomma marginatum bukkant fel Magyarországon, amely veszélyes betegségeket, például krími–kongói vérzéses lázat terjeszthet – veszélyes kullancs, terjedése sok embert foglalkoztathat.

Veszélyes kullancs: egy új kullancsfaj, a Hyalomma marginatum bukkant fel Magyarországon, amely veszélyes betegségeket terjeszthet
Fotó: MW
Fotó: MW

Áldozatok, aktívan vadászik, nagy méret – klímaváltozás, madárvonulási útvonalak

  • Ez a faj aktívan vadászik áldozataira, viselkedésével és nagy méretével különbözik a hazai kullancsoktól.
  • A kullancs terjedése mögött a klímaváltozás és madárvonulási útvonalak változása állhat.

Egy szokatlan, Délről érkezett kullancsfaj, a Hyalomma marginatum bukkant fel itthon, amely nemcsak méretével, hanem aktív vadásztechnikájával is felkavarja a hazai ökoszisztémát. Ez a kullancs nem passzívan várja áldozatát, hanem aktívan üldözi, és komoly betegségek, például a krími–kongói vérzéses láz terjesztésére képes. 

Terjed az új, veszélyes kullancsfaj - krími–kongói vérzéses lázat terjeszthet!

A Hyalomma marginatum megjelenése komoly közegészségügyi kockázatot jelent Magyarországon. Ez a kullancsfaj nemcsak szokatlanul nagy méretű – akár 6 milliméteres –, hanem viselkedésében is eltér a hazai fajoktól: aktívan követi áldozatát akár száz méteren át. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint a kullancs vizuálisan is képes felismerni "áldozatát", ami különösen veszélyessé teszi. Az általa terjesztett krími–kongói vérzéses láz halálozási aránya kiemelkedően magas, akár 80 százalék is lehet egyes járványok esetében.
Eddig a nyugati országrészekben, Vas vármegyében azonosították csak az új kullancsot. Azonban a legfrissebb jelentések szerint már Budakeszin, Pest vármegyében is felütötte a fejét.

kullancs veszély
Vas vármegyében egy kutyában találták meg az új kullancsfajt 
Fotóillusztráció: Unger Tamás/MW

Hogyan került ide a Hyalomma marginatum?

A kullancs megjelenése mögött a klímaváltozás állhat, amely megváltoztatta a madárvonulási útvonalakat, lehetővé téve a Hyalomma terjedését. Egy Vas vármegyei kutyatulajdonos jelentette az ELKH Ökológiai Kutatóközpont Kullancsfigyelő programjának, hogy szokatlan, nagy méretű kullancsot talált kedvencén. Mivel a kutya nem járt külföldön, valószínű, hogy a kullancs a környék madárvonulása révén érkezett.

A globális klímaváltozás  sok váratlan eseményt produkál

Tóth István kaposvári mezőgazdasági szakmérnök, a Magyar Növényvédő Mérnöki  és Növényorvosi Kamara Somogy Vármegyei Szövetségének tagja kérdésünkre szerdán elmondta: veszélyes kullancsfajról van szó. A globális klímaváltozás valamint az egyes földrészek közötti áruforgalom sok váratlan eseményt produkál, ez a növény-, illetve rovarvilágot is érinti. A felkészülést segíti, ha az új kullancsfaj terjedésével kapcsolatban minél több megfigyelés, információ áll a szakemberek rendelkezésére azzal kapcsolatban, hogy hol vannak, s merre jelennek meg ezek a kullancsok. 

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
