Imádod a filléres nyaralást? Akkor megmutatjuk a vietnámi árakat

Ha spórolni szeretnénk az ázsiai utazáson, érdemes tájékozódni a vietnámi árak között. A statisztikák szerint ugyanis ez most a legolcsóbb. Solymos Gábor szerint a nyaralási költségek legnagyobb részét az utazás, vagyis a repülőjegy jelenti, hiszen közvetlen járat nincs. Általában Indiában, Mumbaiban kell átszállni. – A visszaútra sem egyszerű utasokat szervezni, ezért a charterjáratok fenntartása nehezen gazdaságos – tette hozzá.

A vietnámi árak nagyon kedvezőek – csak el kell jutni odáig

A vietnámi árak a mindennapi kiadásokban különösen kedvezőek

Egy félkilós kenyér 330 forint, egy kiló banán 380 forint, a paradicsom pedig 400 forint körül mozog. Egy másfél literes ásványvíz 200 forint, a havi tömegközlekedési bérlet 3000 forint, a mobil-előfizetés átlagosan 2000 forint, az otthoni internet pedig 3200 forint. A lakhatás költségei is alacsonyak: egy átlagos albérlet havi 120–130 ezer forintért érhető el.

Thaiföld alternatívájaként tekintenek rá

A kaposvári utazási iroda vezetője szerint egyre több magyar fedezi fel Vietnámot. – Az ország biztonságos, a helyiek kedvesek, a konyha sokszínű és megfizethető, a szolgáltatások színvonala pedig jó. Sokan Thaiföld alternatívájaként tekintenek rá, mert egzotikus és ár-érték arányban is kedvező úti cél – mondta Solymos Gábor. A nemzetközi statisztikák is megerősítik a tapasztalatokat: 2024-ben több mint 17,5 millió külföldi turista érkezett Vietnámba, ami ötmilliós növekedést jelent az előző évhez képest. Egy 8 napos nyaralás szeptemberben vagy októberben már 420 ezer forinttól foglalható, így az ország továbbra is vonzó választás a magyar utazók számára.