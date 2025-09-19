Villám, a robotkutya is tiszteletét tette Középrigócon

A Dráva Völgye Technikum és Gimnázium középrigóci telephelye adott otthont a programnak, közölték. Az előadásokat úgy állították össze, hogy igazodjon a diákok érdeklődési köréhez. Mesterséges intelligencia, munkáshitel, vállalkozásalapítás és nyelvi szintfelmérés is szerepelt a lehetőségek között.

Fotó: KSZC

– Az iskolák önállóan is szerveznek pályaorientációs napot a diákjaik számára, de így sokkal több lehetőséget tudunk megmutatni számukra, hogy megalapozott döntést hozhassanak arról, merre indulnak tovább – fogalmazott Weimann Gáborné főigazgató.

A diákok szórakozásáról is gondoskodtak. Íjászat, traktorhúzás, rendőrkutyabemutató és a Digitális Közösségi Alkotóműhely jóvoltából drónpálya és Villám, a robotkutya is várta őket, s a Blahalousiana akusztikus koncertje zárta a programot.



