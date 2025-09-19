szeptember 19., péntek

Villám, a robotkutya is tiszteletét tette Középrigócon

Címkék#Dráva Völgye Technikum és Gimnázium#Blahalousiana#SkillCamp#villám robotkutya

Karrierlehetőségek, előadások is várták a Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) végzős diákjait a SkillCamp – Éld meg, amit tudsz! pályaorientációs rendezvényen.

Harsányi Miklós

A Dráva Völgye Technikum és Gimnázium középrigóci telephelye adott otthont a programnak, közölték. Az előadásokat úgy állították össze, hogy igazodjon a diákok érdeklődési köréhez. Mesterséges intelligencia, munkáshitel, vállalkozásalapítás és  nyelvi szintfelmérés is szerepelt a lehetőségek között.

 Az előadásokat úgy állították össze, hogy igazodjon a diákok érdeklődési köréhez
Fotó: KSZC

– Az iskolák önállóan is szerveznek pályaorientációs napot a diákjaik számára, de így sokkal több lehetőséget tudunk megmutatni számukra, hogy megalapozott döntést hozhassanak arról, merre indulnak tovább – fogalmazott Weimann Gáborné főigazgató. 
A diákok szórakozásáról is gondoskodtak. Íjászat, traktorhúzás, rendőrkutyabemutató és a Digitális Közösségi Alkotóműhely jóvoltából drónpálya és Villám, a robotkutya is várta őket, s a Blahalousiana akusztikus koncertje zárta a programot.

 


 

 

