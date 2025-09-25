Víz nélkül maradtak a dunántúli városban

Szeptember 23-án, kedden 8:00 és 11:00 óra között Marcali több utcájában – köztük a Noszlopy Gáspár, Bem, Hegyalja, Damjanich, Árpád, Karikó, Karikás, Mákos köz, Dezső, Végvári és Kinizsi utcákban – vízszolgáltatás-kiesés volt tapasztalható az ivóvízhálózat hibaelhárítási munkái miatt. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. elvégezte a szükséges karbantartási és javítási munkákat, melyek a vízminőség és a szolgáltatás biztonságos fenntartása érdekében váltak elengedhetetlenné. A munkálatok ideje alatt tartályos ivóvízszállítással biztosították az ellátást az érintett területen élők számára.

Köszönik a lakosság türelmét és megértését, hangsúlyozva, hogy az ilyen beavatkozások elengedhetetlenek a megbízható ivóvízszolgáltatás biztosításához.