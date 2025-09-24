Hátrébb a lazacokkal – annyira szennyezettek a vizeink, hogy egyáltalán nem szabadna halat ennünk

A hal fogyasztása napjainkban egyre nagyobb felkapottságnak örvend, tele van hasznos tápanyagokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Érdemes beépítenünk a mindennapi étrendünk részébe. Azonban egy rendkívül figyelem felhívó problémával állnak szemeben a halfogyasztók, ugyanis a világban számos tenger melletti városban, a vízszennyezés miatt, nem fogyasztják az ott megtalálható halakat egészségük védelmének érdekében.

Egyes nagyvárosok körül kiemelkedő a tengerek vízszennyezése

– Van egy jó barátom Észtországból, Tallinnba a fővárosban él. Egyszer itt volt nálam és mondtam neki hogy főzök neked halászlevet. Jegyeztem meg neki, hogy lehet unalmas lesz neked ez a halétel, mert ott a tenger mellett úgyis nagyon ismeritek a halakat. Erre a megjegyzésemre tett válasza meglepett, mert azt mondta, hogy annyira nem ismerik a halakat. Képzeljük el, hogy ott a nagyvárosnál és a tengernek azon a részén, nem lehet a halakat fogyasztani, mert annyira már szennyezett a víz, hogy a halakban túlzottan felhalmozódtak a vegyi anyagok, így nem lehet megenni – mondta Dávid János, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusának egyetemi docense

A lakott területek mellett általában megnő a vízszennyezésének mértéke, amely teljesen ki hat a környezetünkre. Szemmel nem látható, mikroszennyeződések körül vesznek bennünket, és rengeteg vegyi anyag található meg nem csak a környezetünkben, hanem az élőlényekben is.

A vízszennyezés igazolt

Egy friss kutatás rávilágított arra, hogy a vízszennyezés következményei jóval összetettebbek, mint azt sokan gondolnánk. Az angliai folyókban élő valamennyi vizsgált garnélafaj (Gammarus pulex) szervezetében kokain nyomait találták a kutatók. A King’s College London és a University of Suffolk szakemberei nemcsak ezt a kábítószert, hanem ketamint és többféle vényköteles gyógyszer maradványát is kimutatták a mintákban. A Gammarus pulex azért került a vizsgálat középpontjába, mert különösen érzékeny a vízszennyezés hatásaira, valamint szervezete képes hosszabb ideig tárolni a mikroszennyező anyagokat, így pontos képet ad a felszíni vizek állapotáról és egyben hozzájárul a felszíni vizek védelme érdekében végzett kutatásokhoz.