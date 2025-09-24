szeptember 24., szerda

Kimutatás

3 órája

Hátrébb a lazacokkal – annyira szennyezettek a vizeink, hogy egyáltalán nem szabadna halat ennünk

Címkék#halakban#garnélafaj#tenger

A halhús rendkívül értékes élelmiszer, amely vitaminokban, ásványi anyagokban és fehérjében gazdag, így egyre többen építik be a mindennapi étrendjükbe. Ugyanakkor a vízszennyezés komoly egészségügyi kockázatokat hordoz, és több tengerparti városban már oda vezetett, hogy az ott élők nem merik fogyasztani a helyi halakat. Ez a jelenség rávilágít arra, mennyire fontos a felszíni vizek védelme és a környezeti terhelés csökkentése.

Molnár Dániel

A hal fogyasztása napjainkban egyre nagyobb felkapottságnak örvend, tele van hasznos tápanyagokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Érdemes beépítenünk a mindennapi étrendünk részébe. Azonban egy rendkívül figyelem felhívó problémával állnak szemeben a halfogyasztók, ugyanis a világban számos tenger melletti városban, a vízszennyezés miatt, nem fogyasztják az ott megtalálható halakat egészségük védelmének érdekében.

vízszennyezés nagy gondot jelentenek.
Egyes nagyvárosok körül kiemelkedő a tengerek vízszennyezése 
Fotó: Havran Zoltán

– Van egy jó barátom Észtországból, Tallinnba a fővárosban él. Egyszer itt volt nálam és mondtam neki hogy főzök neked halászlevet. Jegyeztem meg neki, hogy lehet unalmas lesz neked ez a halétel, mert ott a tenger mellett úgyis nagyon ismeritek a halakat. Erre a megjegyzésemre tett válasza meglepett, mert azt mondta, hogy annyira nem ismerik a halakat. Képzeljük el, hogy ott a nagyvárosnál és a tengernek azon a részén, nem lehet a halakat fogyasztani, mert annyira már szennyezett a víz, hogy a halakban túlzottan felhalmozódtak a vegyi anyagok, így nem lehet megenni – mondta Dávid János, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusának egyetemi docense
A lakott területek mellett általában megnő a vízszennyezésének mértéke, amely teljesen ki hat a környezetünkre. Szemmel nem látható, mikroszennyeződések körül vesznek bennünket, és rengeteg vegyi anyag található meg nem csak a környezetünkben, hanem az élőlényekben is.

A vízszennyezés igazolt

Egy friss kutatás rávilágított arra, hogy a vízszennyezés következményei jóval összetettebbek, mint azt sokan gondolnánk. Az angliai folyókban élő valamennyi vizsgált garnélafaj (Gammarus pulex) szervezetében kokain nyomait találták a kutatók. A King’s College London és a University of Suffolk szakemberei nemcsak ezt a kábítószert, hanem ketamint és többféle vényköteles gyógyszer maradványát is kimutatták a mintákban. A Gammarus pulex azért került a vizsgálat középpontjába, mert különösen érzékeny a vízszennyezés hatásaira, valamint szervezete képes hosszabb ideig tárolni a mikroszennyező anyagokat, így pontos képet ad a felszíni vizek állapotáról és egyben hozzájárul a felszíni vizek védelme érdekében végzett kutatásokhoz.

Gammarus pulex garnéla faj. - Kép: Forrás

A kutatók Suffolk megye öt vízgyűjtő területének 15 pontjáról gyűjtöttek mintát, és mindenhol kimutatták a kokaint. Összesen több mint 50 különféle vegyületet azonosítottak, köztük olyan növényvédő szereket is, amelyeket hivatalosan már évekkel ezelőtt betiltottak. Meglepő módon a szennyeződés nemcsak városi, hanem vidéki folyókban is jelen volt.
Bár az egyes anyagok mennyisége csekélynek tűnik, a vízszennyezés hosszú távon komoly következményekkel járhat, veszélyezteti a vízi ökoszisztémát, és a hatás továbbgyűrűzhet a tápláléklánc felsőbb szintjei felé, egészen a csúcsragadozókig. A vizsgálat üzenete világos: a felszíni vizek védelme nemcsak ökológiai, hanem társadalmi felelősség is, hiszen a mindennapi fogyasztási szokások nyomai még a legapróbb élőlények szervezetében is kimutathatók.

 

