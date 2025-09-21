A daganatos gyerekekért a maraton is teljesíthető volt Zsiga Csabáéknak

Több százezer forintot tekertek össze a vörös cápákon a daganatos beteg gyerekekért. Zsiga Csaba márkanagykövet és Kárpáti Gábor a Red Shark Bikes Hungary ügyvezetője csaknem ötven kilométert tett meg a part mentén haladva, a Balaton vizén, hogy egy fontos ügyre hívja fel a figyelmet. Az összegyűjtött forintok az Eurakvilo Alapítványon keresztül a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológiai Osztályának kis betegeit segítik. Pontosabban a gyerekek gyógyulási körülményeit javítják azok az eszközök, amelyeket ebből vásárolnak.

Zsiga Csaba ismét egy jó mellé állt, vagyis ült a vörös cápák nyergébe. Fotó: K.R.

Vörös cápák vitték a jótékonyság hírét

– Az volt a célunk, hogy minél több figyelmet irányítsunk az ügyre, amely mögé álltunk és látva azt a szeretet és nyitottságot, amivel minket fogadtak a mai túránk során úgy érzem, hogy ez sikerült, mondta Zsiga Csaba.

– Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen tökéletes bringás időben vágtunk neki a Balatont kerülő túránknak, mondta Kárpáti Gábor. A fonyódi kutyás fürdetőhelyről indulva Balatonfenyves, Balatonberény érintésével érkeztünk Keszthelyre, ahol valóságos fogadóbizottság várt minket, tette hozzá.

Energiadús desszertet és anyagi támogatást is adott a helyi vállalkozás. Fotó: K.R.

Keszthelyen ugyanis a városi strandon a Segreto cukrászat édes falatokkal várta a megfáradt SUP bringásokat. Karamellás, citromos mousse, Sacher ízesítéssel, kókusszal és mandulával bolondított finomság is került a stégen felállított kis asztalra. – Házias ízekkel készültünk a túrázóknak és mivel mi olasz cukrászat vagyunk, a legjobb minőségű alapanyagokat használjuk, természetesen cukorral és állati tejszínnel dolgozunk. Ezeknek köszönhetően valóban energiában gazdag finomsággal szolgálhatunk, mondta Farkas Bernadett, a keszthelyi Segreto Cukrászat cukrásza.

A helyi vállalkozás emellett pénzadománnyal is hozzájárult a jó ügyhöz. De így tett a keszthelyi városvezetés is, amely ajándékkal és meleg fogadtatással várta Zsiga Csabát és Kárpáti Gábort.

Szigligeten ért véget a túra. Fotó: K.R.

– Ez egy valódi civil, alulról jövő kezdeményezés, ami közel áll a városvezetés szívéhez. A túra a Pécsi Klinika gyermekonkológiai osztályát támogatja és ez Keszthely városának is fontos, ugyanis innen is kerülnek beteg gyerekek Pécsre. Ezért mindenképpen szerettünk volna segíteni, egy babzsákfotelt hoztunk, amit jelzett nekünk az osztály, hogy jól jönne, mondta Barna Dániel, önkormányzati képviselő. Hozzátette: a Red Shark Bike-ok is felkeltették a városvezetés érdeklődését. Az innovatív, új vízi közlekedési eszközöket, akár egy új aktív turizmust pezsdítő lehetőségként is el tudják képzelni. Olyannyira, hogy többen is kilátogattak a vörös cápák érkezésére a helyi képviselő-testületből és persze ki is próbálták a teljesen emissziómentes és karbantartást, vagy töltést nem igénylő járműveket. A jótékony gyűjtésbe Erdei Barnabás Fonyód polgármestere is beszállt, aki magánemberként adományozott a gyerekek gyógyulását segítő beszerzésbe.