Az ingyen a legszebb magyar szó? Nem mindig jó ötlet kihasználni az alkalmat

A mai digitális világban szinte mindenhol Wi-Fi hálózatok vesznek körül minket és miközben böngésszük a listát, érdekes nevekbe futhatunk bele, mint például a ,,Nem a te Fifi-d", ,, Lopod a netem, Mari", ,, TEK Megfigyelés_01", ,, Mi is Netflixeznénk, köszi". Ugye ismerős a helyzet? A legtöbben gondolkodás nélkül rácsatlakozunk, mintha egy modernkori kincsre leltünk volna. Pedig ez a kincs könnyen válhat csapdává is.

Wi-Fi hálózatok rejtett veszélyei

Miért veszélyes az ingyenes Wi-Fi?

A legtöbb nyilvános, jelszó nélküli Wi-Fi hálózat nem titkosított, vagyis amit ezen keresztül böngészel, küldesz vagy fogadsz, az mások számára is látható lehet, méghozzá teljes egészében. És ha azt hiszed, ehhez csak profi hekkerek értenek, akkor sajnos tévedsz. Léteznek olyan egyszerűen használható programok, amelyekkel bárki képes lehet belépni a nyilvános hálózaton keresztül elérhető Facebook-, Instagram-, vagy akár e-mail fiókokba. Elég csak ugyanarra a hálózatra csatlakozni, mint te.

– Manapság egyre gyakoribb, hogy QR-kódokon keresztül próbálnak meg adatokat, jelszavakat lopni, vagy kéretlen programokat telepíteni – hívta fel a figyelmet Kormos Attila kaposvári informatikus. Külföldön már előfordul, hogy eredeti kódokat ragasztanak le és helyettük megtévesztő kódokat helyeznek ki, amelyek káros szoftverekhez vezetnek. Vannak nyilvános vendéghálózatok, amelyek jelszó nélkül elérhetők, holott uniós irányelv és hazai törvény is előírja, hogy az ilyen hálózatokhoz csak valamilyen egyedi azonosító – például eszközazonosító vagy akár TAJ-szám – rögzítésével lehet csatlakozni. Ennek célja a visszaélések, bűncselekmények, akár terrorcselekmények kiszűrése.

Aki nyílt hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, azzal is számolnia kell, hogy illetéktelenek hozzáférhetnek a forgalmához – emelte ki a szakember.

Ha valaki például céges e-maileket olvas ilyen hálózaton, gyakorlatilag tálcán kínálja fel az adatait. A szerver, amin keresztül a forgalom zajlik, láthatja, milyen oldalakat nyitottunk meg, mire kattintottunk, mit töltöttünk le. Ezért is célszerű VPN-t használni, amely titkosítja az adatforgalmat és növeli a biztonságot – tette hozzá.