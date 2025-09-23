szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Helyi közélet

3 órája

Ilyen az, amikor lány zaklat férfit - íme a kacifántos kaposvári ügy részletei

Címkék#erőszak#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#időszak

Gyakrabban hallani arról, hogy a nők válnak zaklatás áldozatává, de egy kacifántos kaposvári eset azt bizonyítja, hogy ez fordítva is megtörténhet. Méghozzá úgy, hogy a sértett nehezen találja a kiutat a zaklatásból, még a hatóságok segítségével együtt is.

Sonline.hu

– Megismertem egy lányt, aki a legjobb oldalát mutatta először – mondta a zaklatásról a 38 éves kaposvári férfi. – Az elején volt távolságtartás bennem, de két hónapon keresztül kellemesen ostromolt, végül beadtam a derekam. A kapcsolat kezdetben jól működött, de elég hamar rá kellett jönnöm, hogy az egész életét hazudja...

Zaklatás lesz egy jól induló kapcsolatból
Zaklatás lesz egy jól induló kapcsolatból. Fotó: Gareth Brown

 

Vég nélküli zaklatás

A férfi végül szembesült azzal, hogy nem minden van úgy, ahogy a párja előadta. 

– Előadta, hogy van érettségije, de kiderült, hogy nincsen, aztán azt mondta, hogy az édesanyjának 3 szívrohama volt, de az anyja erről nem tudott – folytatta. – Szép lassan kibuktak a hazugságok, ezt megelégelve szakítottam vele. Ekkor az édesanyámat áthívtam, mert sok mindent hallottam már róla. A hangomat sem emeltem meg vele szemben, de anyámnak lekevert egy pofont. Rendőrt kellett hívni, de a rendőröknek azt mondta, hogy én nem engedtem el őt, sőt a rendőrök előtt kijelentette, hogy tönkreteszi az életemet...

Másnap reggel azonban a 27 éves lány visszatért.    

– Másnap megjelent a házamnál, az arca szét volt karmolva, ezt anyámra fogta, de hozzátette, hogy nem fog feljelentést tenni, ha kibékülünk – idézte fel a férfi. – Néhány héttel később egy másik lánnyal ismerkedtem meg, ezen időszak alatt legalább 30-szor hívtam rendőrt. Folyamatosan nyomta a csengőt, verte a hátsó kaput és kiabált. Amikor megjelent, hogy a holmiját elvigye, megvádolt azzal, hogy kábítószer van a lakásban. A rendőrök 3 másodperc alatt megtalálták az alufóliába tekert fehér port, pont ott, ahol a lány mondta. Hanganyagom van róla, amikor később elmondta, hogy 3 hete dugta el azzal, hogy ha másik lányt lát nálam, akkor „ki tudja füstölni." 

A fehér porról a rendőrök gyorstesztettel megállapították, hogy egyszerű koffeinpor, amit egy áruházban vett koffeintablettából őrölt. Közben a férfit vér-és vizelet drogtesztre vitték, ami negatív lett. 

– Az összes barátomat megvádolta drogfogyasztással, hogy a barátaimat eltaszítsa tőlem – panaszolta a férfi. – Az ismerőseimet zaklatta, az összes instagram lányismerősömre ráírt, hogy terhes tőlem. Barátokat és ismerősöket vesztettem így...

  • Amikor a férfi Kaposváron elment szórakozni, a lány ott termett, és azt mondta, hogy ők pár, és hazaviszi a férfit, mert fáradt.    
  • – Amikor hazakísértem egy lány ismerősömet, hirtelen nekitámadt, rúgta és tépte, erről videofelvételem is van – állította a férfi. – Egy hétre rá az új kapcsolatommal a Balatonon sétálgattunk, autóval követett és zaklató üzeneteket írt. Másnap otthon felkelve láttam, hogy ki van szúrva az autóm gumija, és a kocsi minden elemét mélyen összekarcolta valaki, aki bemászott az udvaromra. Csak a javításra 1,8 millióra kaptam árajánlatot, összesen több mint 2 millió forintos kárt okozott. 

A férfi most arra vár, hogy a bíróság távoltartó határozatot hozzon a lány ellen, kérdés, hogy ez mennyire zárja le a problémát. 

Good-looking man gesturing beautiful redhead woman go away ignoring emotions
Fotó: Iuliia Burmistrova

Mindenkinek joga van a segítségre  

Úgy tudjuk, hogy kölcsönös rendőrségi feljelentések születtek a történtek miatt, erről megkérdeztük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, de az információs törvényre hivatkozva nem adtak bővebb felvilágosítást az ügyben.    

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a hasonló ügyek kapcsán hangsúlyozza, ha valaki akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítségre. Ha sérelmére bűncselekményt követtek el, jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon!

 

   

 

