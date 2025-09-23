Ilyen az, amikor lány zaklat férfit - íme a kacifántos kaposvári ügy részletei

– Megismertem egy lányt, aki a legjobb oldalát mutatta először – mondta a zaklatásról a 38 éves kaposvári férfi. – Az elején volt távolságtartás bennem, de két hónapon keresztül kellemesen ostromolt, végül beadtam a derekam. A kapcsolat kezdetben jól működött, de elég hamar rá kellett jönnöm, hogy az egész életét hazudja...

Zaklatás lesz egy jól induló kapcsolatból. Fotó: Gareth Brown

Vég nélküli zaklatás

A férfi végül szembesült azzal, hogy nem minden van úgy, ahogy a párja előadta.

– Előadta, hogy van érettségije, de kiderült, hogy nincsen, aztán azt mondta, hogy az édesanyjának 3 szívrohama volt, de az anyja erről nem tudott – folytatta. – Szép lassan kibuktak a hazugságok, ezt megelégelve szakítottam vele. Ekkor az édesanyámat áthívtam, mert sok mindent hallottam már róla. A hangomat sem emeltem meg vele szemben, de anyámnak lekevert egy pofont. Rendőrt kellett hívni, de a rendőröknek azt mondta, hogy én nem engedtem el őt, sőt a rendőrök előtt kijelentette, hogy tönkreteszi az életemet...

Másnap reggel azonban a 27 éves lány visszatért.

– Másnap megjelent a házamnál, az arca szét volt karmolva, ezt anyámra fogta, de hozzátette, hogy nem fog feljelentést tenni, ha kibékülünk – idézte fel a férfi. – Néhány héttel később egy másik lánnyal ismerkedtem meg, ezen időszak alatt legalább 30-szor hívtam rendőrt. Folyamatosan nyomta a csengőt, verte a hátsó kaput és kiabált. Amikor megjelent, hogy a holmiját elvigye, megvádolt azzal, hogy kábítószer van a lakásban. A rendőrök 3 másodperc alatt megtalálták az alufóliába tekert fehér port, pont ott, ahol a lány mondta. Hanganyagom van róla, amikor később elmondta, hogy 3 hete dugta el azzal, hogy ha másik lányt lát nálam, akkor „ki tudja füstölni."

A fehér porról a rendőrök gyorstesztettel megállapították, hogy egyszerű koffeinpor, amit egy áruházban vett koffeintablettából őrölt. Közben a férfit vér-és vizelet drogtesztre vitték, ami negatív lett.

– Az összes barátomat megvádolta drogfogyasztással, hogy a barátaimat eltaszítsa tőlem – panaszolta a férfi. – Az ismerőseimet zaklatta, az összes instagram lányismerősömre ráírt, hogy terhes tőlem. Barátokat és ismerősöket vesztettem így...

Amikor a férfi Kaposváron elment szórakozni, a lány ott termett, és azt mondta, hogy ők pár, és hazaviszi a férfit, mert fáradt.

– Amikor hazakísértem egy lány ismerősömet, hirtelen nekitámadt, rúgta és tépte, erről videofelvételem is van – állította a férfi. – Egy hétre rá az új kapcsolatommal a Balatonon sétálgattunk, autóval követett és zaklató üzeneteket írt. Másnap otthon felkelve láttam, hogy ki van szúrva az autóm gumija, és a kocsi minden elemét mélyen összekarcolta valaki, aki bemászott az udvaromra. Csak a javításra 1,8 millióra kaptam árajánlatot, összesen több mint 2 millió forintos kárt okozott.

A férfi most arra vár, hogy a bíróság távoltartó határozatot hozzon a lány ellen, kérdés, hogy ez mennyire zárja le a problémát.