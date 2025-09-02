szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tizenkét pár zokni ezer forintért valakinek?

17 perce

1000 forintjába került a menekülés – zoknitukmálók zaklatták a 82 éves kaposvári hölgyet

Címkék#zokni#kaposvári#zaklatás#idős hölgy

Nyugtalanító esetet osztott meg velünk egy idős kaposvári hölgy, aki szeptember elsején reggel, háromnegyed kilenc körül a szokásos útvonalán, a belvárosban tartott gyógytornára. Elmondása szerint a Kaposi Mór Oktató Kórház mellett, a Tallián Gyula utca és a Németh István fasor sarkán szólította meg egy idegen. A rövid szóváltásból hamar tukmálás, végül zaklatás lett.

Lugosi Laura
1000 forintjába került a menekülés – zoknitukmálók zaklatták a 82 éves kaposvári hölgyet

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált illusztráció

Az idős asszony beszámolója alapján egy harmincas éveiben járó nő lépett oda hozzá, aki zoknikat kínált eladásra. Miután a hölgy udvariasan visszautasította az ajánlatot, a zoknit árusító zaklató nő erőszakosan megragadta, nem engedte továbbhaladni, és a visszautasítás ellenére elkezdte a zoknikat betömni az idős asszony táskájába.

A zaklató rossz reggele: tizenkét pár 100%-os pamut zokni egy ezresért.
A zaklató rossz reggele: tizenkét pár 100%-os pamut zokni egy ezresért. Forrás: MW

Erdélyre és a parajdi sóbányára is hivatkozott a zaklató, hogy pénzt szerezzen 

„Mondtam neki, hogy nem kívánok vásárolni, hagyjon békén, engedjen továbbhaladni” – emlékezett vissza a hölgy, aki először megdöbbent és a sokk miatt végül elővette pénztárcáját, majd egy ezer forintost adott át a zaklatónak és arra kérte, hogy hagyja elmenni. Hozzátette: sajnos egy korábbi nyaki műtét miatt nem tud hangosan kiabálni, így ijedtségében segítséget sem volt képes kérni a járókelőktől.

A nő azonban ekkor meglátta, hogy a pénztárcában nagyobb címletű bankjegyek is vannak, ezért kérlelni kezdte az idős asszonyt, hogy adja át azokat is, és ígéretet tett arra, hogy visszaad belőle. Ekkorra már egy társa is feltűnt a közeli buszmegálló felől: egy kisgyermekkel és babakocsival érkezett, amelyből további eladó árukat – például elektromos borotvát és karórát – kínáltak. A páros erdélyi származására, illetve a parajdi sóbányára hivatkozott, és arra kérték a hölgyet, hogy segítsen nekik anyagilag.

Az incidens a forgalmas Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház mentőbeállójánál történt.
Az incidens a forgalmas Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház mentőbeállójánál történt. Forrás: Google Maps

Szerencsére a helyzet nem fajult tovább: ekkor egy mentőautó fordult be a kaposvári kórház felé, így a zaklatók félreugrottak. Ezt a pillanatot használta ki az idős asszony, aki gyorsan beslisszant a kórház területére, ahova már nem követték, így sikerült kimenekülnie a kellemetlen és fenyegető helyzetből. Viszont kilenc pár zokni a táskájában maradt.

Így az eset után az ezer forintos bankjegy a zaklatóknál, a zoknikkal telepakolt táska pedig a 82 éves asszonynál maradt. Feljelentést nem tett, mert – mint mondta – a történtek annyira megviselték, hogy nem szeretné tovább bolygatni az ügyet. Nevét nem kívánta nyilvánosságra hozni, mert fél a következményektől. 

„Így végül ezer forintért lett tizenkét pár zoknim – bár azt hiszem, nem ez volt életem legjobb vására” – mondta az idős hölgy.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu