1000 forintjába került a menekülés – zoknitukmálók zaklatták a 82 éves kaposvári hölgyet

Az idős asszony beszámolója alapján egy harmincas éveiben járó nő lépett oda hozzá, aki zoknikat kínált eladásra. Miután a hölgy udvariasan visszautasította az ajánlatot, a zoknit árusító zaklató nő erőszakosan megragadta, nem engedte továbbhaladni, és a visszautasítás ellenére elkezdte a zoknikat betömni az idős asszony táskájába.

A zaklató rossz reggele: tizenkét pár 100%-os pamut zokni egy ezresért. Forrás: MW

Erdélyre és a parajdi sóbányára is hivatkozott a zaklató, hogy pénzt szerezzen

„Mondtam neki, hogy nem kívánok vásárolni, hagyjon békén, engedjen továbbhaladni” – emlékezett vissza a hölgy, aki először megdöbbent és a sokk miatt végül elővette pénztárcáját, majd egy ezer forintost adott át a zaklatónak és arra kérte, hogy hagyja elmenni. Hozzátette: sajnos egy korábbi nyaki műtét miatt nem tud hangosan kiabálni, így ijedtségében segítséget sem volt képes kérni a járókelőktől.

A nő azonban ekkor meglátta, hogy a pénztárcában nagyobb címletű bankjegyek is vannak, ezért kérlelni kezdte az idős asszonyt, hogy adja át azokat is, és ígéretet tett arra, hogy visszaad belőle. Ekkorra már egy társa is feltűnt a közeli buszmegálló felől: egy kisgyermekkel és babakocsival érkezett, amelyből további eladó árukat – például elektromos borotvát és karórát – kínáltak. A páros erdélyi származására, illetve a parajdi sóbányára hivatkozott, és arra kérték a hölgyet, hogy segítsen nekik anyagilag.

Az incidens a forgalmas Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház mentőbeállójánál történt. Forrás: Google Maps

Szerencsére a helyzet nem fajult tovább: ekkor egy mentőautó fordult be a kaposvári kórház felé, így a zaklatók félreugrottak. Ezt a pillanatot használta ki az idős asszony, aki gyorsan beslisszant a kórház területére, ahova már nem követték, így sikerült kimenekülnie a kellemetlen és fenyegető helyzetből. Viszont kilenc pár zokni a táskájában maradt.

Így az eset után az ezer forintos bankjegy a zaklatóknál, a zoknikkal telepakolt táska pedig a 82 éves asszonynál maradt. Feljelentést nem tett, mert – mint mondta – a történtek annyira megviselték, hogy nem szeretné tovább bolygatni az ügyet. Nevét nem kívánta nyilvánosságra hozni, mert fél a következményektől.

„Így végül ezer forintért lett tizenkét pár zoknim – bár azt hiszem, nem ez volt életem legjobb vására” – mondta az idős hölgy.

