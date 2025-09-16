Készüljünk fel: jönnek a záporok, zivatarok

Kedden is változékony időre számíthatunk, jobb, ma magunknál tartjuk az esernyőt. A hőmérséklet tekintetében igazi őszies időjárásra számíthatunk, a legmagasabb értékek 23 fok körül alakulnak Somogy vármegyében. Záporok és zivatartok várhatók kedden.

Záporokra és zivatarokra kell számítsunk kedden

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: Zalai Hírlap

Változékony, záporokkal tarkított időre számíthatunk a hét első felében

Kedden északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható zápor, zivatar. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. 23 fok körül alakul a hőmérséklet, hidegfront érkezik.

A nap első felében inkább számíthatunk több napsütésre, de a délutáni órákban már több helyen számíthatunk záporokra és zivatarokra a vármegye több pontján.

Hidegfront érkezik, melynek következtében migrén, fejfájás, vérnyomás-ingadozás alakulhat ki az arra érzékenyeknél. A szeles idő ingerlékenységet, nyugtalanságot okozhat, fokozhatja a fejfájásos panaszokat. A borongós, esős idő negatív hatással lehet a hangulatra, közérzetre.

A záporok a földnek jót tehetnek, mi kevésbé örülhetünk neki, ha váratlanul ér

Fotó: Csudai Sándor

A parlagfűszezon tetőzésén túl vagyunk

A parlagfű még többfelé magas arányban van jelen, azonban a keddi csapadék enyhülést hozhat a terhelésben. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége jellemzően a közepes, míg a pázsitfűféléké és a libatopféléké az alacsony - közepes tartományban alakulhat.

A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan magas.

A parlagfű tetőzésén már túl vagyunk

Forrás: MW

Nyugodtak a vizeink

A Dráva jelenleg -79 centiméteren áll, a víz hőmérséklete 20 fok körül alakul. A folyó partján még sokan kirándulnak és sétálnak, töltik el szívesen szabadidejüket, a hőmérséklet még mindig kedvez az odalátogatók részére.

A Balaton partján is még mindig sok a kiránduló, bár most már nem a fürdőzés miatt látogatnak le a legtöbben a magyar tengerhez. A víz jelenleg 73 centiméteren áll, a tó hőmérséklete 21 fokos, csak a bátrabbak mártóznak benne.

Szerdára csökken a felhőzet, felhőátvonulásokra számíthatunk egy-egy záporral és sokfelé erős északnyugati széllel. Csak 20-21 fok körül alakul a csúcsérték, igazi kora ősz lesz.