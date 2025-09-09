szeptember 9., kedd

Jön a telekadó? Új szabályok érvényesek a zártkertekre, érdemes odafigyelni a változásokra

Címkék#zártkerti#önkormányzat#szabályzat#kormányrendelet

2025 júliusában életbe lépett egy fontos törvénymódosítás, amely lehetővé teszi, hogy a zártkerti ingatlanok, avagy a korábban főként mezőgazdasági művelés alatt álló kertek, gyümölcsösök, szőlők, jogilag is átkerüljenek a nem mezőgazdasági ingatlanok közé. Ez nagy könnyebbséget jelenthet a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak, de egyáltalán nem jelenti azt, hogy automatikusan beépíthetővé válnak ezek a telkek.

Bodor Nikolett
Jön a telekadó? Új szabályok érvényesek a zártkertekre, érdemes odafigyelni a változásokra

A júliusban elfogadott ingatlannyilvántartási törvénymódosítás értelmében a tulajdonosok kérhetik, hogy zártkerti ingatlanjukat kivonják a mezőgazdasági művelési ágból, és művelés alól kivett területként tartsák nyilván – ez azonban csak akkor lehetséges, ha az adott önkormányzat ezt rendeletben engedélyezi. Ez a lépés segít tisztázni a zártkerti ingatlanok jogi státuszát, hiszen sok esetben ezek a területek már nem mezőgazdasági célokat szolgálnak, hanem például hétvégi házként vagy hobbitelekként funkcionálnak.

A zártkerti ingatlanokra vonatkozó szabályozás változása nem biztosít építési jogot.
A zártkerti ingatlanokra vonatkozó szabályozás változása nem biztosít építési jogot.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a szabályozás nem jelent automatikusan új építési engedélyt. Az önkormányzatok helyi építési szabályzatai továbbra is meghatározzák, mikor és hogyan lehet beépíteni a területeket, például telekméreti feltételekhez kötve.

Amennyiben az ingatlant művelési ágból kivonják, és azon nincs épület, a telekadó fizetése válhat kötelezővé, ami a tulajdonosokra nézve plusz terhet jelenthet.

– Nagyon nehéz valamilyen jogi keretek közé beszabályozni a zártkertet, mert ez valamikor egészen más céllal alakultak ki. Ezeket egykor kis, mezőgazdasági célú hasznosításra jelölték ki, és az építésügyi szabályok is ennek megfelelően korlátozták a rajtuk elhelyezhető építményeket – mondta el Fóris Kálmán kaposvári ügyvéd.
Hozzátette: néhány évvel ezelőtt a jogszabályok lehetőséget adtak arra, hogy hat hónapon keresztül kivonják ezeket a területeket a zártkerti státuszból. Ennek fő oka az volt, hogy a termőföldek értékesítése bonyolult és szigorúan szabályozott folyamat volt, a tulajdonosváltás rengeteg feltételhez volt kötve. Jó példa erre a töröcskei lakópark.
Az új szabállyal most újra megnyílt a lehetőség, az egyéni kérelem alapján az ingatlanok átminősítésére. Az illetékfizetési és az ehhez kapcsolódó jogszabályokban előírt kötelezettségeket ugyanúgy be kell tartani.
 

Miért módosult a zártkerti szabályozás?

Ezek az ingatlanok jogi besorolása eddig megnehezítette a tulajdonosok helyzetét, mivel ezek mezőgazdasági művelés alatt álltak, nem vehették fel rájuk például lakáshitelt, nem jártak családtámogatási kedvezmények, és nehézkes volt az értékesítésük is a szigorú földforgalmi szabályok miatt. Az új törvény lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonosok jogilag is elismerjék, hogy ingatlanukat nem mezőgazdasági célra használják, így egyszerűsödik az ügyintézés, és kedvezőbbé válik a használat, illetve az értékesítés.

Mire számíthatnak a tulajdonosok?

Az átminősítés kérhető nemcsak az egész telekre, hanem annak egy részére is. Fontos azonban, hogy az eljárás részleteit egy kormányrendelet szabályozza, és az önkormányzatok döntik el, mely területeken engedélyezik a művelési ág alóli kivonást. Emellett az ilyen ingatlanokra már nem vonatkozik az elővásárlási jog sem, amely korábban korlátozta a tulajdonosok mozgásterét.

 

 

