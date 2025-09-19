Nágocson valósult meg a Zichy-házaspár álma

Négynapos zsidó –keresztény kulturális programsorozatot tartanak a nágocsi Zichy-kastélyban csütörtöktől vasárnapig.

A Zichy-kastély programja

A Zichy-kastélyba fesztiválokat terveztek

A kultúrák közötti kommunikáció különösen fontos a 300 éves műemlék épület vagyonkezelői, Zichy László és Zichy Éva számára, így váltak szervezőivé a rendezvénynek. A Zichy Művészeti Napok az első ilyen jellegű művészeti kezdeményezés, amelynek célja, hogy hozzáférhetővé tegye a zsidó-keresztény kultúra emlékeit a somogyiaknak. A nágocsi programról írásos és vizuális beszámolók, híradások, valamint riportbeszélgetések készülnek, amelyek megtekinthetőek lesznek online felületeken. A szeptemberi program felvezetése lenne egy 2026-ban megvalósuló kulturális fesztiválnak, amelynek központi helyszíne a Zichy-kastély lesz, együttműködve a kapcsolódó partnertelepülésekkel.

A Zichy-kastély 2018-ban Fotó: Muzslay Péter

A mostani négynapos program monodráma előadásokból, istenes versek hallgatásából, kiállítások megtekintéséből áll. Az érdeklődők bepillantást nyernek a zsidó liturgiába és szokásokba, zsidó újévköszöntő koncertet hallgathatnak, de megismerkedhetnek a Zichy család történetével is.

Zichy László

Köszöntőjében Horváth István, nágocsi polgármester elmondta, hogy nagy köszönettel tartoznak a Zichy-házaspárnak, akik szinte az utolsó fillérjüket is beleölik a Zichy-kastély újjáépítésébe, és ezzel új kulturális teret, rendezvényközpontot hoznak létre. Ebben partnerre találtak Kriszt László rendezőben, aki a Bethlen Gábor című filmet forgatta a kastélynál, és felvállalta a mostani rendezés szervezési feladatait.

Witzmann Mihály, Siófok országgyűlési képviselője elmondta, hogy fontosnak tartja a kistérség néprajzi, történelmi, vallási és kulturális hagyományainak megőrzését. Ezért van jelentősége a Zichy Művészeti Napok programsorozatának a nágocsi kastélyban. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a zsidó-keresztény kultúrkör képes egyedül megőrizni a több mint ezer éves magyar államiságot.