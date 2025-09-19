szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programsorozat

1 órája

Nágocson valósult meg a Zichy-házaspár álma

Címkék#fesztivál#Zichy-kastély#kultúra

A Zichy-házaspár álma megvalósult. Négynapos zsidó–keresztény kulturális programsorozatot tartanak a nágocsi Zichy-kastélyban.

Kovács Gábor László

Négynapos zsidó –keresztény kulturális programsorozatot tartanak a nágocsi Zichy-kastélyban csütörtöktől vasárnapig. 

A Zichy-kastély programja
A Zichy-kastély programja

A Zichy-kastélyba fesztiválokat terveztek 

A kultúrák közötti kommunikáció különösen fontos a 300 éves műemlék épület vagyonkezelői, Zichy László és Zichy Éva számára, így váltak szervezőivé a rendezvénynek. A Zichy Művészeti Napok az első ilyen jellegű művészeti kezdeményezés, amelynek célja, hogy hozzáférhetővé tegye a zsidó-keresztény kultúra emlékeit a somogyiaknak. A nágocsi programról írásos és vizuális beszámolók, híradások, valamint riportbeszélgetések készülnek, amelyek megtekinthetőek lesznek online felületeken. A szeptemberi program felvezetése lenne egy 2026-ban megvalósuló kulturális fesztiválnak, amelynek központi helyszíne a Zichy-kastély lesz, együttműködve a kapcsolódó partnertelepülésekkel. 

A Zichy-kastély 2018-ban Fotó: Muzslay Péter
A Zichy-kastély 2018-ban Fotó: Muzslay Péter

A mostani négynapos program monodráma előadásokból, istenes versek hallgatásából, kiállítások megtekintéséből áll. Az érdeklődők bepillantást nyernek a zsidó liturgiába és szokásokba, zsidó újévköszöntő koncertet hallgathatnak, de megismerkedhetnek a Zichy család történetével is. 

Zichy László
Zichy László

Köszöntőjében Horváth István, nágocsi polgármester elmondta, hogy nagy köszönettel tartoznak a Zichy-házaspárnak, akik szinte az utolsó fillérjüket is beleölik a Zichy-kastély újjáépítésébe, és ezzel új kulturális teret, rendezvényközpontot hoznak létre. Ebben partnerre találtak Kriszt László rendezőben, aki a Bethlen Gábor című filmet forgatta a kastélynál, és felvállalta a mostani rendezés szervezési feladatait. 

Witzmann Mihály, Siófok országgyűlési képviselője elmondta, hogy fontosnak tartja a kistérség néprajzi, történelmi, vallási és kulturális hagyományainak megőrzését. Ezért van jelentősége a Zichy Művészeti Napok programsorozatának a nágocsi kastélyban. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a zsidó-keresztény kultúrkör képes egyedül megőrizni a több mint ezer éves magyar államiságot. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu