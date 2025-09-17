A Lidlben ezek a zselici termékek a vásárlók kedvencei, most film is készült róluk

A Lidl Magyarország stábja a napokban Kaposváron, a FINO-FOOD Kft. üzemében forgatott kampányfilmet, amelyben a „Hazánk kincsei” termékcsalád somogyi tagjai kapták a főszerepet. A forgatás apropója a Zselici teljes tej és a Zselici tejföl csomagolásának megújulása volt.

A Zselici tej már a boltok polcain

Fotó: Fino Food

A Zselicből az ország boltjaiba - mi a titka a kelendő somogyi termékeknek?

Szommer Gábor, a FINO-FOOD Kft. értékesítési és beszerzési igazgatója elmondta, vállalatuk és a Lidl Magyarország kapcsolata 21 évvel ezelőtt, 2004-ben kezdődött, amikor az üzletlánc megkezdte tevékenységét hazánkban. Akkor még mindössze egyetlen termékkel, egy füstölt mini trappista sajttal indult az együttműködés, amely azóta évről évre bővült. Mára több milliárdos forgalmat jelent, és több mint húsz különböző FINO-termék található meg a Lidl Magyarország kínálatában.

– A film a Zselic több helyszínén készült. A stáb először az ország legnagyobb ősgyepén forgatott, ahol mintegy tizenötféle gyógynövény található. Innen indultak tovább a kazsoki tehenészetbe, majd a felvételek végül Kaposváron, az üzemben zárultak. A három helyszín együtt mutatta be a tejtermelés és feldolgozás folyamatát, a legelőtől a feldolgozóüzemig – tájékoztatott bennünket a FINO-FOOD Kft. sajtó- és PR-referense, Báthory Gyöngyvér.

A kazsoki szarvasmarhatelep tekintélyes gazdaságnak számít hazánkban

Fotó: Csatlós Norbert

– A film legfontosabb üzenete, hogy a vásárlók a termékek mögött megláthassák a hazai értékeket: a természetközeli gazdálkodást, a felelős élelmiszer-előállítást és azokat az embereket, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy magas minőségű termékek kerüljenek a fogyasztók asztalára – hangsúlyozta Szommerné Egyed Linda, a FINO-FOOD Kft. ügyvezetője.

A zselici tejtermékek több szakmai díjban is részesültek az elmúlt években, köztük a MagyarBrands és az Érték és Minőség Nagydíj elismeréseiben. A termékcsalád tagjai közé tartozik a teljes tej, a tejföl, a kefir és a krémjoghurt is. Zselici teljes tej és a Zselici kefir 3,6 százalékos, a Zselici krémjoghurt 7,2 százalékos, míg a Zselici tejföl 25 százalékos zsírtartalmú, ami a hazai tejtermékek között kimagaslónak számít.

A forgatás során bemutatott helyszínek és munkafolyamatok arra hívják fel a figyelmet, hogy a somogyi táj és a helyi gazdálkodás fontos szerepet játszik abban, hogy ezek a termékek országosan is elérhetők legyenek.