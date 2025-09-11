Ezzel a trükkel ver át a legtöbb gyártó, légy résen!

Biztosan sokan érzékelték, hogy mostanában egyre több terméknek csökken a mérete, viszont az ára ugyan az maradt, és előfordulhat akár hogy kedvenc termékeink ára növekedett is. Egy régóta használt módszer a gyártók kezében, amely fogalommal általában nem találkoztunk még, csak a hatását érzékeltük, ez a zsugorinfláció.

Zsugorinflációt érintő termékeket jelzik a nagy áruházláncok. - Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság VG

Vannak termékek amelyeknek mérete megváltozott, és ami külön érdekes, hogy szemmel néha nem is észrevehető a változás. Azonban ez sem tántorítja el a vásárlókat a termékek megvásárlásától. - mondta Horváth Rozália, kaposvári eladó

A termékek méretének csökkenését a nagy bevásárló központok feltüntetik tételenként, de a kisebb boltoknak ezt nem szükséges megtenniük. A vásárlók ragaszkodnak a jól megszokott, kedvelt termékeikhez, még akkor is ha azok mérete csökken. A mindennapjainkban számos olyan terméket fogyasztunk amelyek nem a mindennapi étkezési szükségleteink kielégítéséhez köthetők. Szeretjük megjutalmazni magunkat, vagy csak szimplán szeretjük az édes ízeket, nassolni való dolgokat. A sokak kedvenc csokoládé gyártója is zsugorított a termékek méretén.

A Milka csokoládé gyártója, a Mondelez azzal indokolta a változtatást, hogy a módosított mennyiséget feltüntették a csomagoláson, és erről már korábban a közösségi médiában is tájékoztatták a vásárlókat. Az amerikai vállalat szerint a Milka csokoládé „vékonyítása” a kakaó világpiaci árának jelentős emelkedése miatt vált elkerülhetetlenné, így kénytelenek voltak egyszerre csökkenteni az adagokat és emelni az árakat.

Ebben a hónapban a Milka, és Sport csokoládé hazai forgalmazója, a Mondelez Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság adatbázisa alapján, készülve a karácsonyi időszakra, számos termék változását jelentette be.

A következő termékek mérete csökkent:

A szaloncukrok egyes fajtái 310 grammról - 255 grammra csökkent

A Tender nevű termék 100 grammról - 90 grammos méretre változott

A Sport szaloncukor 300 grammról - 245 grammra változott

Az ár ugyanaz, de a méret csökken, ez a zsugorinfláció

Ezt a módszert a gazdaságtan zsugorinflációnak nevezi. A lényege, hogy a termékek mérete, összetételének arányát módosítják a gyártók, azonban a termékek ára továbbra tartja magát, ebből következtethetünk, egy áremelkedésre. Sokan észre sem vesszük, néha szemmel nem is észre vehető a termékek méretbeli különbsége, így sokan ezt észre sem veszik.