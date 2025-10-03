október 3., péntek

Helga névnap

Jubileum

100 éves születésnapját ünnepelte a siófoki asszony

Századik születésnapját ünnepelte Vörös Lajosné, akit pénteken köszöntöttek a város képviselői a Máltai Szeretetszolgálat kiliti Gondviselés Házában.

100 éves születésnapját ünnepelte a siófoki asszony

Az ünnepi alkalomra Molnár Anita alpolgármester, Boda Zsuzsanna jegyző és Ráduly-Bagoly Tímea önkormányzati képviselő is ellátogatott, hogy a város nevében átadják jókívánságaikat az ünnepeltnek. Eszti néni Nagyberényből költözött az idősotthonba, ahol hamar a közösség aktív tagjává vált. Szívesen vesz részt a szervezett programokon, farsangkor például török basának öltözött és táncra is perdült. Kiemelkedő kézügyességgel fest és rajzol, kedvenc elfoglaltságai közé tartozik a kifestés – nem véletlen, hogy 100. születésnapjára is kifestőt kért szeretteitől. Bár nagyothall, szemüvegre nincs szüksége, így az otthon dolgozói és lakótársai írásban kommunikálnak vele. Eszti néni életvidámsága és szellemi frissessége példaértékű a közösség számára.

 

