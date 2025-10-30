október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulók
Helyi közélet

54 perce

100 forintért vásárolhatunk könyveket Kaposváron

Címkék#kaposvári#Nagypiac#Alexandra Kiadócsoport#vásárban

Több ezer könyv, filléres árak és igazi olvasnivaló kincsek várják a könyvrajongókat vasárnap a kaposvári Nagypiacon.

Molnár Dániel
100 forintért vásárolhatunk könyveket Kaposváron

Ismét Kaposvárra érkezik az Alexandra Kiadócsoport népszerű szépséghibás és akciós könyvvására! Több mint 15 ezer kötet közül válogathatnak az érdeklődők, már 100 forinttól. A vásárban nemcsak kisebb hibás, hanem teljesen hibátlan könyvek is várják az olvasókat november 2-án, vasárnap 10 és 17 óra között a Nagypiacon (Baross Gábor u. 5–13., bejárat a Laktanya utca felől). 

 

