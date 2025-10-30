100 forintért vásárolhatunk könyveket Kaposváron

Ismét Kaposvárra érkezik az Alexandra Kiadócsoport népszerű szépséghibás és akciós könyvvására! Több mint 15 ezer kötet közül válogathatnak az érdeklődők, már 100 forinttól. A vásárban nemcsak kisebb hibás, hanem teljesen hibátlan könyvek is várják az olvasókat november 2-án, vasárnap 10 és 17 óra között a Nagypiacon (Baross Gábor u. 5–13., bejárat a Laktanya utca felől).