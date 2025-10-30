Helyi közélet
100 forintért vásárolhatunk könyveket Kaposváron
Több ezer könyv, filléres árak és igazi olvasnivaló kincsek várják a könyvrajongókat vasárnap a kaposvári Nagypiacon.
Ismét Kaposvárra érkezik az Alexandra Kiadócsoport népszerű szépséghibás és akciós könyvvására! Több mint 15 ezer kötet közül válogathatnak az érdeklődők, már 100 forinttól. A vásárban nemcsak kisebb hibás, hanem teljesen hibátlan könyvek is várják az olvasókat november 2-án, vasárnap 10 és 17 óra között a Nagypiacon (Baross Gábor u. 5–13., bejárat a Laktanya utca felől).
