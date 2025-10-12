október 3., péntek

12 ezer forint értékű élelmiszer utalványt kaptak a nyugdíjasok

Címkék#Balatonboglár#önkormányzat#polgármester

Október 1-jén az Idősek világnapja alkalmából köszöntötték a szépkorúakat Balatonbogláron, a művelődési házban.

Az ünnepséget Bodrogi Attila megnyitó szavai indították, majd Mészáros Miklós polgármester üdvözölte a megjelenteket a képviselő-testület nevében. Örömét fejezte ki a nagy érdeklődés láttán, és bejelentette, hogy az önkormányzat idén is megszavazta a 12 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt a nyugdíjasok támogatására.

A hivatalos köszöntők után Bordás Barbara és Domoszlai Sándor szórakoztatták a vendégeket operettműsorukkal. Az eseményt a Platán Alapszolgáltatási Központ szervezésében állófogadás zárta, ahol a résztvevők kötetlenül beszélgethettek és ünnepelhettek tovább.

 

