12 ezer forint értékű élelmiszer utalványt kaptak a nyugdíjasok

Az ünnepséget Bodrogi Attila megnyitó szavai indították, majd Mészáros Miklós polgármester üdvözölte a megjelenteket a képviselő-testület nevében. Örömét fejezte ki a nagy érdeklődés láttán, és bejelentette, hogy az önkormányzat idén is megszavazta a 12 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt a nyugdíjasok támogatására.

A hivatalos köszöntők után Bordás Barbara és Domoszlai Sándor szórakoztatták a vendégeket operettműsorukkal. Az eseményt a Platán Alapszolgáltatási Központ szervezésében állófogadás zárta, ahol a résztvevők kötetlenül beszélgethettek és ünnepelhettek tovább.