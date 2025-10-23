Egy nap alatt ugrott a balatoni nyaraló, aki szólt érte, belehalt

3 órája
A Balaton partja nemcsak a nyári pihenés helyszíne, hanem a történelemé is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a tó környékén élőket is mélyen érintette, hősi történeteik máig ható üzenetet hordoznak.
A Balaton vidékére általában úgy gondolunk, mint fürdőhelyre, de e térséget is nagyban befolyásolták az 1956-os forradalom és szabadságharc előzményei és eseményei.
1956-os forradalom és szabadságharc a Balatonnál
A második világháborút követő, kiépülő kommunista diktatúra nagyban érintette a térséget és a mindennapokat. 1948-ban a Balatonnál is megkezdődtek az államosítások és ezzel párhuzamosan a tervgazdálkodás is, valamint kezdetét vette az ún. szociális alapú tömegturizmus, azaz a munkásüdültetés. A balatoni magántulajdonok (villák, panziók) nagy részére 1945 után szomorú sors várt. Egyrészt jónéhány tulajdonos már a háború vége felé és a vészkorszak idején, jóval áron alul megvált ingatlanától vagy mindenét hátrahagyva Nyugatra utazott és nem tért vissza többé. Az elhagyott épületeket hamar kisajátították és általában betelepítettek lakókat vagy pártirodának használták. Hasonlóan nehéz sors várt a magánkézben lévő, általában nagybirtokokon működő szőlészetekre is. 1949-re már a tónál is megszüntették a hegyközségeket, ezután a borkereskedelmet és a felvásárlásokat is állami szabályozás alá vonták. A tónál az 1950-es évek elején megkezdődött a szakszervezeti, munkás- és gyermeküdültetés fénykora, a szállodákat az Állami Üdülő Vállalat kezelte. Az állami vagyon részét képezték ekkortól a korábbi főúri kastélyok: Keszthelyen a Festetics Kastélyba múzeum nyílt, a szigligeti kastély alkotóház lett, a csopaki angolkisasszonyok nyaralójában csecsemőotthont nyitottak. Hasonló sorsra jutott a tihanyi bencés rendház is: a plébánia megmaradhatott, de először szegényház, majd múzeum kapott helyet benne.
Mindezzel párhuzamosan a rendszerre jellemző, szovjet típusú munkatáborokat is létrehoztak e vidéken. A badacsonyi bazaltbányánál 1949-től az Alföldről kitelepített ún. kulákok, azaz gazdagparasztok, Balatonfenyvesen, a Berekben pedig közel 2500 politikai elítélt robotolt – férfiak és nők egyaránt –, hogy megépítse a fenyvesi gazdasági vasutat és működtesse a nagy állami gazdaságot. Barakkokban zsúfolták össze őket, egész nap földmunkát végeztek, kevés étkezés mellett. Kétszáz fegyveres őr vigyázott a tábor rendjére.
A kommunista diktatúra elleni küzdelemben a Balaton vidékén élő fiatalok is szerepet vállaltak, sokan közülük az életüket tették kockára. Egy veszprémi, tinédzser fiúkból álló csapat – Bata Ferenc, Ungár József, Hatvári Hugó, Tolner István, Kuthi Gábor, Túri István és Horváth Richárd – alapította meg a Magyar Nemzetvédelmi Szövetséget. Céljuk – mint a korabeli, országosan több helyütt is működő ellenállócsoportoké – a kommunista rendszer fegyverrel való megdöntése volt. A szervezetet a magyar ÁVH azonban rövid idő alatt felgöngyölítette, a fiatalokat a hírhedt Andrássy út 60-ban fenyítve kihallgatták. A Katonai Bíróság ítélete 1953. február 5-én ítélte el őket, elsőfokon szinte mindegyiküket halálbüntetésre. Végül 1953. április 16-án másodfokon helybenhagyták Ungár és Bata halálos ítéletét, Hatvári és Túri esetében életfogytiglanra „enyhítettek”. A kivégzéseket végül a hírhedt Fő utcai börtön sötét udvarán hajtották végre 1953. augusztus 18-án. Hatvári Hugó a váci fegyházba került, majd 1956. októberének végén részt vette a Széna téri harcokban, később emigrált. Túri István Ausztráliába disszidált, Hatvári Hugó végül Hollandiában telepedett le. Ungár József emlékének tiszteletére 2006-ban szobrot avattak – Pogány Gábor Benő alkotását – Balatonalmádiban a Szent Erzsébet liget Büszkeségpontján.
Némi reményt a térség számára az 1956-os forradalom és szabadságharc hozhatott csak. A forradalom napjaiban a keszthelyi Georgikon diákjai úgy gondolták, hogy a pár napnyi szabadságot és dicsőséget szoborállítással örökítik meg. Megkeresték Marinkay István amatőr szobrászt, egykori recski rabot, aki éppen a recski munkatáborban szerzett porckorongsérvét gyógyíttatta Hévízen, hogy készítsen nekik forradalmi szoboralakot. Marinkay 1956. november 1-jén éjszaka el is készült azzal a gipszszoborral, amelyet a keszthelyi Fő téren állítottak fel. Az előredőlve zászlót tartó „fehér embert” magas téglaoszlopra helyezték. Modellje Oravecz István egyetemi hallgató volt. A keszthelyi fehér ember 1957 januárjáig állhatott, napjainkban a keszthelyi Balatoni Múzeum relikviaként őrzi. Ez volt az egyetlen emlékmű, amely a forradalom alatt az elesett forradalmárok tiszteletére készült. A talapzaton örökmécses égett, rajta a felirattal: „1956. október, az elesetteknek az élők, akik talán holnap halnak meg a szabadságért.”
- Siófokon áll a Könnyek kútja – beszédes nevű – 1956-os emlékmű, amelynek egykori avatóünnepségén, a siófoki születésű, ellenálló, szabadságharcos, Sujánszky Jenő is részt vett. A könnyek kútja különleges üzenetet hordoz: a csobogó víz az élet folytonosságát jelképezi, de az örök emlékezés, a soha nem feledés kötelességére is felhívja a figyelmet.