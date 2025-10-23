Egy nap alatt ugrott a balatoni nyaraló, aki szólt érte, belehalt

A Balaton vidékére általában úgy gondolunk, mint fürdőhelyre, de e térséget is nagyban befolyásolták az 1956-os forradalom és szabadságharc előzményei és eseményei.

1956-os forradalom és szabadságharc: kilőtt szovjet T-54-es harckocsi a 61-es számú ház előtt

Fotó: Fortepan / Pálos Ágnes

1956-os forradalom és szabadságharc a Balatonnál

A második világháborút követő, kiépülő kommunista diktatúra nagyban érintette a térséget és a mindennapokat. 1948-ban a Balatonnál is megkezdődtek az államosítások és ezzel párhuzamosan a tervgazdálkodás is, valamint kezdetét vette az ún. szociális alapú tömegturizmus, azaz a munkásüdültetés. A balatoni magántulajdonok (villák, panziók) nagy részére 1945 után szomorú sors várt. Egyrészt jónéhány tulajdonos már a háború vége felé és a vészkorszak idején, jóval áron alul megvált ingatlanától vagy mindenét hátrahagyva Nyugatra utazott és nem tért vissza többé. Az elhagyott épületeket hamar kisajátították és általában betelepítettek lakókat vagy pártirodának használták. Hasonlóan nehéz sors várt a magánkézben lévő, általában nagybirtokokon működő szőlészetekre is. 1949-re már a tónál is megszüntették a hegyközségeket, ezután a borkereskedelmet és a felvásárlásokat is állami szabályozás alá vonták. A tónál az 1950-es évek elején megkezdődött a szakszervezeti, munkás- és gyermeküdültetés fénykora, a szállodákat az Állami Üdülő Vállalat kezelte. Az állami vagyon részét képezték ekkortól a korábbi főúri kastélyok: Keszthelyen a Festetics Kastélyba múzeum nyílt, a szigligeti kastély alkotóház lett, a csopaki angolkisasszonyok nyaralójában csecsemőotthont nyitottak. Hasonló sorsra jutott a tihanyi bencés rendház is: a plébánia megmaradhatott, de először szegényház, majd múzeum kapott helyet benne.

Nagy Imre, a felvétel a miniszterelnök szüreti látogatásakor, 1956. október 22-én készült

Fotó: Fortepan / Kotnyek Antal

Mindezzel párhuzamosan a rendszerre jellemző, szovjet típusú munkatáborokat is létrehoztak e vidéken. A badacsonyi bazaltbányánál 1949-től az Alföldről kitelepített ún. kulákok, azaz gazdagparasztok, Balatonfenyvesen, a Berekben pedig közel 2500 politikai elítélt robotolt – férfiak és nők egyaránt –, hogy megépítse a fenyvesi gazdasági vasutat és működtesse a nagy állami gazdaságot. Barakkokban zsúfolták össze őket, egész nap földmunkát végeztek, kevés étkezés mellett. Kétszáz fegyveres őr vigyázott a tábor rendjére.