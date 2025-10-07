október 7., kedd

2026 tavaszára elkészül a felújított marcali könyvtár

Marcaliban aláírták a könyvtár felújítására vonatkozó kivitelezői szerződést. A közel 95 millió forintos beruházás az európai unió 85%-os és a magyar kormány 15%-os támogatásával valósul meg. Az épület új tetőt, nyílászárókat, fűtési rendszert és szigetelést kap, a munkálatok várhatóan 2026 tavaszának végére fejeződnek be, ekkor költözhet vissza az intézmény a korszerű, energetikailag megújult épületbe.

 

