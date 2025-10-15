Kaposvár tele van szeretettel – találd meg a 50 elrejtett plüsst az Ölelés Világnapján!

Az Ölelés Világnapját október 15-én ünnepeljük, célja, hogy felhívja a figyelmet az emberi érintés, a törődés és az összetartozás fontosságára.

A Pandasarok kezdeményezése egy apró, de szívhez szóló módja annak, hogy a hétköznapokba egy kis szeretetet, melegséget és játékosságot csempésszen. Néha elég egy plüss, hogy mosolyt csaljunk valaki arcára.

A szervezők azt kérik, hogy aki plüssöket talál, csak egyet vigyen magával, hogy minél több emberhez eljuthasson ez a kedves meglepetés és a közösségi összetartozás üzenete.