Ünnepi megemlékezés

34 perce

56 alapigazságait ma is ki kell mondani

A forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek Kaposváron. 56 alapigazságait ma is ki kell mondani, hangzott el az ünnepségen.

Kovács Gábor László
56 fontos igazságait ma is ki kell mondani, figyelmeztetett erre ünnepi beszédében Kovács Emőke, siófoki történész Kaposváron. Felidézte, hogy a diktatúra sejtszintig hálózta be az országot, mert az irányítói azt hitték, hogy át tudják nevelni az embereket, de ehelyett megnyomorították a családokat. Megjegyezte, hogy kevesen tudják, de a balatonfenyvesi berekben is működött kényszermunkatábor, ahol több mint kétezer férfi és nő építette a gazdasági vasutat.  

56 igazságait fel kell sorolni 

Végül az 50-es évekre kifulladt a társadalom, és az elnyomásra adott válasz volt a forradalom, mert a diktatúrán nem lehetett enyhíteni. 

A kaposvári Együd Árpád központ területén néhány éve egy munkagép kifordított a földből egy befőttesüveget, benne egyedülálló módon megőrződött 56-os fotókkal, Pálfy Jenő képeivel, melyeken fiatalok önfeledten, bizakodó arccal állnak a város forradalmi helyszínein megörökítve.  

 – Alapigazság, hogy a forradalmat és a szabadságharcot nem elvesztettük, hanem vérbe fojtották – mondta Kovács Emőke. – Azt sem szabad elfelejteni, hogy a vidéki ellenállók is hősök voltak, bár vidéken békés forradalom zajlott a budapesti harcokhoz képest.

Megemlítette Vidovics Ferenc kisgazdapárti politikust, aki 56-ban a börtönéből kiszabadulva előbb Kaposváron, majd Siófokon is békére intette a tömeget, és még a forradalom utolsó napjaiban is rádiójeleket adott le a nyugatnak Balatonszabadiból. Azonban olyan volt a politikai helyzet, hogy a nyugatnak nem volt mozgástere. 

November 4-e után rengeteg volt az áldozat, de azok a plébánosok is hősök voltak, akik az áldozatokat eltemetették, például Kilitin is, jegyezte meg Kovács Emőke. Kádár János első körben amnesztiát ígért, de aztán a magyar történelem legnagyobb megtorlását hajtotta végre. 229 halálos ítéletet hoztak, 13 ezer embert internáltak, és 200 ezer ember emigrált, köztök Vidovics Ferenc is, akinek a hamvait New Yorkból hozták haza a balatonendrédi temetőbe. 

Az ünnepség végén Szita Károly polgármester Kovács Emőkével együtt koszorúzott, majd a fegyveres testületek, pártok és civil szervezetek helyzeték el a megemlékezés koszorúit. A Nagy Imre téren a Déryné Színtársulat adott műsort Török Tamás rendezésében, majd a Berzsenyi parkban a Szabadság Angyala szobornál a MATE Ripp-Rónai Művészeti Intézetének színész hallgatói is felléptek. 

Fotók: Muzslay Péter

 

 

