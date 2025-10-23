56 alapigazságait ma is ki kell mondani

56 fontos igazságait ma is ki kell mondani, figyelmeztetett erre ünnepi beszédében Kovács Emőke, siófoki történész Kaposváron. Felidézte, hogy a diktatúra sejtszintig hálózta be az országot, mert az irányítói azt hitték, hogy át tudják nevelni az embereket, de ehelyett megnyomorították a családokat. Megjegyezte, hogy kevesen tudják, de a balatonfenyvesi berekben is működött kényszermunkatábor, ahol több mint kétezer férfi és nő építette a gazdasági vasutat.

Az 1956-os forradalomra emlékeztek Kaposváron

56 igazságait fel kell sorolni

Végül az 50-es évekre kifulladt a társadalom, és az elnyomásra adott válasz volt a forradalom, mert a diktatúrán nem lehetett enyhíteni.

A kaposvári Együd Árpád központ területén néhány éve egy munkagép kifordított a földből egy befőttesüveget, benne egyedülálló módon megőrződött 56-os fotókkal, Pálfy Jenő képeivel, melyeken fiatalok önfeledten, bizakodó arccal állnak a város forradalmi helyszínein megörökítve.

– Alapigazság, hogy a forradalmat és a szabadságharcot nem elvesztettük, hanem vérbe fojtották – mondta Kovács Emőke. – Azt sem szabad elfelejteni, hogy a vidéki ellenállók is hősök voltak, bár vidéken békés forradalom zajlott a budapesti harcokhoz képest.

Sokan eljöttek a szép őszi időben

Megemlítette Vidovics Ferenc kisgazdapárti politikust, aki 56-ban a börtönéből kiszabadulva előbb Kaposváron, majd Siófokon is békére intette a tömeget, és még a forradalom utolsó napjaiban is rádiójeleket adott le a nyugatnak Balatonszabadiból. Azonban olyan volt a politikai helyzet, hogy a nyugatnak nem volt mozgástere.

November 4-e után rengeteg volt az áldozat, de azok a plébánosok is hősök voltak, akik az áldozatokat eltemetették, például Kilitin is, jegyezte meg Kovács Emőke. Kádár János első körben amnesztiát ígért, de aztán a magyar történelem legnagyobb megtorlását hajtotta végre. 229 halálos ítéletet hoztak, 13 ezer embert internáltak, és 200 ezer ember emigrált, köztök Vidovics Ferenc is, akinek a hamvait New Yorkból hozták haza a balatonendrédi temetőbe.

Kovács Emőke és Szita Károly Fotó: Muzslay Péter

Az ünnepség végén Szita Károly polgármester Kovács Emőkével együtt koszorúzott, majd a fegyveres testületek, pártok és civil szervezetek helyzeték el a megemlékezés koszorúit. A Nagy Imre téren a Déryné Színtársulat adott műsort Török Tamás rendezésében, majd a Berzsenyi parkban a Szabadság Angyala szobornál a MATE Ripp-Rónai Művészeti Intézetének színész hallgatói is felléptek.