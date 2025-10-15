„Senki rovására nem fogunk utat építeni!" Így áll most a 67-es gyorsforgalmi fejlesztése

Sokakat érdekel, hogy áll a 67-es főút négysávosítása Kaposvár és Szigetvár között, írta az utcafórum után Gelencsér Attila a Facebook-oldalára. Jelenleg zajlik a nyomvonal-egyeztetés, és amíg nincs közös, mindenki által támogatott megoldás, addig nem indulhat az építkezés. Senki rovására, senki ellenében nem fogunk utat építeni, szögezte le az országgyűlési képviselő.

Lázár János és Gelencsér Attila egy véleményen van a 67-es főútról

Fotó: Lang Róbert

A 67-es főút további felújítása terítéken

– Készülnek a tervek, zajlik a nyomvonal egyeztetése – mondta a fórum után az építési és közlekedési miniszter. – Én nem úgy képzelem, hogy nem új nyomvonal lenne, hanem a régin haladnánk, elkerülve a településeket. Mások más megoldást szeretnének. Azt tudom mondani, hogy addig nem fogunk építkezni, amíg az önkormányzatok és különösen az ott élő választópolgárok el nem fogadják a nyomvonalat, de senkire sem fogjuk rákényszeríteni. Amíg nincs konszezusos nyomvonal, addig nem kezdjük meg az építkezést. Való igaz, hogy értékes természetvédelmi tájon át vezet az út, amelyben valamennyi kárt mindenképpen okoznánk, de az a kérdés, hogy ezt tudjuk-e minimalizálni, mert nagy társadalmi érdek fűződik a 67-es út kiszélesítéséhez.

Lázár János hozzátette: ha a somogyi vármegyeszékhely erős ipart akar, akkor a Pécs-Kaposvár tengelyt kell erősíteni, és a 2x2 sávos 67-es főút nélkül ez nem megy.