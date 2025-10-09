2 órája
Itt a nagyszerű lehetőség: csaknem 9 ezer hektár földrészletet kínál megvételre az állam
Újabb, 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhetnek gazdákhoz: az Agrárminisztérium bejelentette, hogy a 2025. évi árverések második ütemében közel 9 ezer hektár földterületet kerül árverésre. Célja a kis- és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutása.
Az területekre bárki tehet vételi ajánlatot. A meghirdetett földek között szántók, rétek, legelők, valamint vegyes művelési ágú földrészletek is szerepelnek.
Az árverésre 2025. november 3. és november 14. között kerül sor. Az időpontokról és helyszínekről részletes tájékoztatás a szeptember 29-től elérhető hirdetményekben olvasható, amelyek a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős Agrárminisztérium honlapján megtalálhatók.
Az árveréseket a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezik, az Agrárminisztérium képviselőinek és közjegyzők jelenlétében. A meghirdetett földek listája és az értékesítési hirdetmények szintén elérhetők a minisztérium hivatalos oldalán.