Helyi közélet

2 órája

A legjobb tökfaragókat díjazták Nagyatádon

Címkék#beszéd#Nagyatádért Egyesület#Nagyatádi Szakképző cukrász#bohóc#sütemény#töklámpás

Összesen 124 nevezés érkezett az idei töklámpás kiállításra Nagyatádon, amelyet közösen szervezett a Nagyatádért Egyesület és a kulturális központ. A szokásoknak megfelelően a legjobb alkotásokat ezúttal is jutalmazták. Az eseményen Ribizli bohóc szórakoztatta a kicsiket, a Nagyatádi Szakképző cukrász tanulói által készített sütemények pedig jól lakatták a megjelenteket. Ludas László, a település polgármestere rövid köszöntő beszéde után pedig átadta az ajándékokat. 

 

