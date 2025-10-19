A legjobb tökfaragókat díjazták Nagyatádon

Összesen 124 nevezés érkezett az idei töklámpás kiállításra Nagyatádon, amelyet közösen szervezett a Nagyatádért Egyesület és a kulturális központ. A szokásoknak megfelelően a legjobb alkotásokat ezúttal is jutalmazták. Az eseményen Ribizli bohóc szórakoztatta a kicsiket, a Nagyatádi Szakképző cukrász tanulói által készített sütemények pedig jól lakatták a megjelenteket. Ludas László, a település polgármestere rövid köszöntő beszéde után pedig átadta az ajándékokat.