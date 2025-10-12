Kaposvár
2 órája
A megújult épülethez méltó külső tér dukál - így telt a Kaposvári Mentőállomás napja
A kaposvári mentős közösség összefogásával megújult az állomás udvara is.
Épül, szépül a Kaposvári Mentőállomás épülete és környezete. A nyáron az állomás arra figyelmeztette a lakosságot a közösségi médiában, hogy a mentőállomás környékén megnövekvő teherautó és mixer forgalomra kell számítani, mert az építkezés abba a szakaszba lépett, mikor a teljes garázsunk és műhelyünk padlózatát betonozzák. Azóta elrepült az idő, és újabb bejegyzés látott napvilágot, miszerint a dolgozók egy kis bográcsozással egybekötött udvarrendezést szerveztek. A kis közösségi programnak az volt a célja, hogy a megújult épülethez méltó külső tér is társuljon, írták a Facebook oldalon.
