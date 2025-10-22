A méhészek titkos harca az aszály és a fagy ellen

A Sonline Podcast legújabb adásában egy olyan témát boncolgatunk, amely mindenkit érint, aki szereti a mézet. A 2025-ös esztendő nehezített pályát jelentett a méhészek számára Somogyban és az egész kontinensen. Az időjárás szélsőségei – az aszály, a fagy és a csökkenő termőterületek – miatt a termés elmaradt a várttól.

Koszorus Rita a Zselici Méhész Egyesület elnökével, Mészáros Jánossal beszélget arról, hogy:

Pontosan milyen hatással volt a klímaváltozás a méztermelésre?

Hogyan alkalmazkodtak a somogyi méhészek az extrém körülményekhez?

Mi a valós helyzet a mézpiacon?

És ami a legfontosabb: lesz-e elegendő méz az év végi ünnepekre, a süteményekbe és a gyógyteákba?

Ne maradjon le az izgalmas beszélgetésről, amely feltárja a méhészek nehézségeit és a magyar méz jövőjét! Hallgassa meg a Sonline Podcast legújabb adását!