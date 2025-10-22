44 perce
A méhészek titkos harca az aszály és a fagy ellen
Elmarad az édes év vége? A 2025-ös esztendő komoly kihívások elé állította a somogyi – és egyben az országos – méhésztársadalmat. Koszorus Rita műsorában kiderül, milyen nyomokat hagyott a szektorban az aszály, a fagy és a termőterületek csökkenése. Lesz-e méz a karácsonyi süteményekbe, és mekkora árat fizetünk érte?
A Sonline Podcast legújabb adásában egy olyan témát boncolgatunk, amely mindenkit érint, aki szereti a mézet. A 2025-ös esztendő nehezített pályát jelentett a méhészek számára Somogyban és az egész kontinensen. Az időjárás szélsőségei – az aszály, a fagy és a csökkenő termőterületek – miatt a termés elmaradt a várttól.
Koszorus Rita a Zselici Méhész Egyesület elnökével, Mészáros Jánossal beszélget arról, hogy:
- Pontosan milyen hatással volt a klímaváltozás a méztermelésre?
- Hogyan alkalmazkodtak a somogyi méhészek az extrém körülményekhez?
- Mi a valós helyzet a mézpiacon?
- És ami a legfontosabb: lesz-e elegendő méz az év végi ünnepekre, a süteményekbe és a gyógyteákba?
Ne maradjon le az izgalmas beszélgetésről, amely feltárja a méhészek nehézségeit és a magyar méz jövőjét! Hallgassa meg a Sonline Podcast legújabb adását!
