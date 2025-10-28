35 perce
A néma segélykérés –Kaposváron jutalmazták a rendőrt
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott ünnepségen a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság dolgozóit tüntették ki. A jutalmazottak között volt Farkas Szilárd rendőr is, aki lélekjelenlétével és gyors intézkedésével hozzájárult egy kapcsolati erőszakos bűncselekmény megakadályozásához.
Az elismeréseket Molnár Gábor rendőr dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány adta át Kaposváron. A díjazottak között szerepelt Farkas Szilárd is, aki 2025. október 15-én Balatonlellén figyelt fel egy nőre, aki a nemzetközileg ismert néma segélykérő jelet mutatta.
A rendőr azonnal felismerte a vészhelyzetet, és haladéktalanul intézkedést kért. Lélekjelenlétének és szakmai felkészültségének köszönhetően sikerült megakadályozni a további erőszakot, és a kapcsolati erőszak elkövetőjét elfogták.