A rendőrség a Csiky Gergely Színház művészével hívja fel a figyelmet a biztonsági öv fontosságára

A rendőrség és a Csiky Gergely Színház közös kampányfilmje nem finomkodik: kemény, őszinte üzenettel szólítja meg az autósokat.

A videóban a gyermek felteszi a kérdést: – Muszáj bekapcsolni az övet? –, amire Sarkadi Kiss János színművész válasza nem hagy kétséget:

Muszáj. Mert az öv egy kicsit korlátoz a mozgásban. De még mindig nem annyira, mint egy tolószék.

A kampányfilm nyers őszinteséggel szólítja meg az autósokat, és talán éppen ez az erős párhuzam a biztonsági öv és a tolószék között az, ami végre eltéríti az autósokat attól, hogy elbagatellizálják az öv használatát.