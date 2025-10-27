október 27., hétfő

A biztonság az első

29 perce

A rendőrség a Csiky Gergely Színház művészével hívja fel a figyelmet a biztonsági öv fontosságára

Címkék#Somogy Vármegyei rendőrség#színművész#Csiky Gergely Színház#biztonsági öv

Sarkadi Kiss János, a Csiky Gergely Színház színművésze mutatja be a helyes biztonsági öv használatát a Somogy Vármegyei rendőrség új közösségi média videójában.

A rendőrség a Csiky Gergely Színház művészével hívja fel a figyelmet a biztonsági öv fontosságára

A rendőrség és a Csiky Gergely Színház közös kampányfilmje nem finomkodik: kemény, őszinte üzenettel szólítja meg az autósokat. 

A videóban a gyermek felteszi a kérdést: – Muszáj bekapcsolni az övet? –, amire Sarkadi Kiss János színművész válasza nem hagy kétséget: 

Muszáj. Mert az öv egy kicsit korlátoz a mozgásban. De még mindig nem annyira, mint egy tolószék. 

A kampányfilm nyers őszinteséggel szólítja meg az autósokat, és talán éppen ez az erős párhuzam a biztonsági öv és a tolószék között az, ami végre eltéríti az autósokat attól, hogy elbagatellizálják az öv használatát.

 

