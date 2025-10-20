október 20., hétfő

Adathalászok

A szemünknek sem hihetünk elsőre – könnyű bedőlni a beugratós betűtrükknek

Új, megtévesztően hiteles adathalász módszer terjed, amelyben a csalók a vállalati e-mailek domain nevét is alig észrevehetően hamisítják.

Egy új csalási módszerre hívja fel a figyelmünket egy közösségi média csoport tagja bejegyzésével. Az adathalászok mindig is adtak a látszatra, oly annyira, hogy az e-mailjeik a megszólalásig hasonlítottak a nevével visszaélt vállalat üzeneteire látszólag. Azonban ha valaki jobban megnézte, a legtöbb esetben egy furcsa címről érkezett az email, ám de most már trükkösebbek a csalók. A megszólalásig hasonlít kinézetre az üzenet, ám a feladó e-mail címe első ránézésre, erősen megtévesztő lehet. A microsoft.com helyett rnicrosoft.com a feladó domain neve. Első látásra, nagyon megtévesztő lehet. A szakértők hangsúlyozzák, hogy soha semmilyen körülmények között ne adjuk meg a banki adatainkat ismeretleneknek.

