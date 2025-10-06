Idősek köszöntése
39 perce
A szépkorúakat köszöntötték Nagyatádon és környékén
Az „Idősek Világnapja” alkalmából Nagyatádon, Somogyszobon és Bolháson is ünnepélyes keretek közt köszöntötték településük időskorú lakosait a polgármesterek és önkormányzatok. Mindhárom helyszínen kiemelték az időskorúak megbecsülését, hisz ők építették az alapokat, melyen élünk és erre építhetjük jövőnket. Az ünnepi műsorok után vendégül látták a meghívott szépkorúakat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre