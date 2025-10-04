A szilvás volt a nyerő a gombócfőzőn

A helyi Együtt- Egymásért Hagyományőrző és Nyugdíjas Egyesület gombócfőző versenyén hét település kilenc csapata vett részt. A tizennyolc fajta finomság között volt tejbegrízes eperszósszal, csirkemájas erdei gombamártással, almás-mákos, rumosszilvás-pudingos, szilvás újragondolva, őszibarackos vaníliasodóval, sajt szőlővel dióban forgatva, birssajtos-szilvás is. A zsűri az íz, az állag és a tálalás alapján döntött. E szerint első lett Zákányfalu egyik csapata a szilvás újragondolva gombócával, második a rendezők másik brigádja az almás-mákos-meggyessel, míg harmadik Iharosberény a szilvás-diós gombócával. Különdíjat Babócsa kapott a sajt szőlővel, dióba forgatva borsodóöntettel gombócáért és Várda a kardamomos-diós körte dióba forgatott változataival.

